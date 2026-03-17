'Máy bay mắt thần' UAE nghi bị phá hủy trong đòn tấn công của Iran

Ảnh vệ tinh cho thấy đòn trả đũa của Iran đã đánh trúng kho chứa máy bay cảnh báo sớm GlobalEye, UAV chiến lược MQ-4C tại căn cứ Al Dhafra.

Ảnh vệ tinh do hãng tin Nour News thân cận với Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran công bố và được chuyên trang quân sự Defense Express phân tích hôm 15/3 cho thấy ít nhất ba nhà chứa máy bay bị phá hủy sau cuộc tập kích nhằm vào căn cứ không quân Al Dhafra ở Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất.

Phần mái khu nhà bị thủng và cháy đen, dấu hiệu của đám cháy lớn thiêu rụi nhiều khí tài bên trong, nhiều mảnh vụn cũng văng ra bên ngoài. Ở bãi đỗ gần đó là một vận tải cơ chiến thuật C-295M và một máy bay cỡ nhỏ, chưa rõ chúng có bị hư hại hay không.

Nhà chứa được cho là nơi cất phi cơ GlobalEye bị phá hủy trong ảnh công bố hôm 13/3. Ảnh: Nour News

Những bức ảnh trước đó cho thấy địa điểm trúng đòn là nơi cất giữ 3 trong 5 máy bay cảnh báo sớm GlobalEye thuộc biên chế không quân UAE, mỗi chiếc có giá khoảng 460 triệu USD.

Ảnh khác cho thấy hai nhà chứa, được cho là nơi đóng quân của các phi cơ không người lái (UAV) chiến lược MQ-4C Triton trong biên chế hải quân Mỹ, cũng bị trúng đòn. Dựa trên mức độ thiệt hại, Defense Express nhận định những công trình này đã trúng đòn từ UAV tự sát Shahed-136.

Chưa rõ có máy bay trong các nhà chứa vào thời điểm xảy ra vụ tấn công hay không, cũng như thiệt hại liên quan. "Không thể loại trừ khả năng các nhà chứa trống rỗng, do khí tài không quân đang được huy động liên tục trong xung đột", Defense Express cho hay.

Giới chức Mỹ và UAE chưa bình luận về thông tin.

Máy bay cảnh báo sớm thường được ví như "mắt thần trên không" nhờ khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách hàng trăm km. Dòng GlobalEye do công ty quốc phòng Saab của Thụy Điển phát triển và đưa vào biên chế quân đội nước này từ năm 2020. Radar của phi cơ được quảng cáo là có khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách 450 km.

Nhà chứa được cho là nơi cất giữ UAV MQ-4C bị trúng đòn trong ảnh công bố hôm 13/3. Ảnh: Nour News

MQ-4C Triton là UAV dành cho hải quân Mỹ, được phát triển từ mẫu RQ-4 Global Hawk của không quân. Máy bay dài 14,5 m, có sải cánh 40 m và khối lượng rỗng 6,7 tấn. Một chiếc MQ-4C có thể làm nhiệm vụ liên tục trong 30 giờ, tầm hoạt động 15.200 km, trần bay 18 km và đạt tốc độ tối đa 575 km/h. Mỗi hệ thống có giá hơn 180 triệu USD.

Hệ thống Triton có nhiệm vụ cung cấp dữ liệu tình báo, trinh sát và do thám theo thời gian thực tại các vùng đại dương rộng lớn và duyên hải gần bờ, cũng như tham gia hoạt động tuần thám biển, tìm kiếm cứu hộ và hỗ trợ trinh sát cơ P-8A Poseidon.

Căn cứ Al Dhafra nằm cách thủ đô Abu Dhabi của UAE khoảng 20 km về phía nam. Đây là nơi đồn trú của Không đoàn Viễn chinh số 380 không quân Mỹ và nhiều đơn vị thuộc Bộ tư lệnh Trung tâm, được coi là mắt xích quan trọng đối với hoạt động quân sự của Washington ở vịnh Ba Tư.

Máy bay cảnh báo sớm GlobalEye của không quân UAE trong ảnh đăng năm 2021. Ảnh: BQP UAE

Trung Đông chìm trong chiến sự kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran vào ngày 28/2. Iran sau đó trả đũa bằng cách phóng tên lửa, UAV vào lãnh thổ Israel, căn cứ của Mỹ ở Trung Đông và hạ tầng năng lượng trọng yếu tại nhiều nước Vùng Vịnh.

Hàng loạt căn cứ không quân ở vùng Vịnh, nơi có lực lượng Mỹ đồn trú, đã hứng chịu tổn thất nặng nề trong chiến dịch đáp trả của Iran.

Phạm Giang (Theo Defense Express, Nour News, AFP)