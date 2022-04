Máy bay Malaysia Airlines bổ nhào, hành khách bật khóc

Chiếc Boeing 737-800 của Malaysia Airlines gặp vấn đề kỹ thuật và hạ độ cao đột ngột, khiến hành khách hoảng loạn bật khóc vì nghĩ họ sẽ chết.

Chiếc Boeing 737-800 cất cánh từ Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur (KLIA) lúc 14h30 ngày 3/4, đang hướng về thành phố Tawau thì "bổ nhào" hai lần sau khi cất cánh khoảng 30 phút. Phi công quyết định cho máy bay quay lại sân bay và hạ cánh an toàn.

Halimah Nasoh, một trong những hành khách trên chuyến bay, tối hôm đó đăng bài trên Facebook kể lại trải nghiệm. Câu chuyện của Nasoh sau đó lan truyền trên mạng xã hội và được truyền thông Malaysia dẫn lại hôm qua.

Theo ứng dụng theo dõi chuyến bay Flight Radar mà Halimah cài trên điện thoại di động, máy bay đang ở độ cao gần 7.620 mét thì đột nhiên giảm xuống 7.010 mét, khiến cô "lơ lửng" khỏi ghế ngồi do không thắt dây an toàn. Máy bay sau đó lấy lại độ cao.

"Thật đáng sợ với nhiều người chúng tôi. Hành khách la hét và khóc, vì chúng tôi thực sự cảm thấy mình sắp chết", cô viết trên Facebook. "Tôi bị văng người vài lần vì không thắt dây an toàn (khi đạt độ cao ổn định hành khách được phép tháo dây an toàn). Tôi rất buồn vì đã không thắt dây an toàn khi đó".

Một chiếc Boeing 737-800 của Malaysia Airlines tại Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur. Ảnh: Reuters.

"Máy bay không ổn định trong khoảng 10 phút và tiếp tục bổ nhào lần nữa, nhưng không tệ như lần đầu. Bất chấp nỗi sợ hãi, máy bay đã bay vòng qua thành phố Melaka trước khi quay trở lại KLIA và hạ cánh an toàn lúc 17h03", cô cho hay, đồng thời ca ngợi các phi công đã xử lý tốt tình huống khẩn cấp.

Malaysia Airlines hôm 4/4 ra tuyên bố xác nhận chuyến bay số hiệu MH2664 từ Kuala Lumpur đến Tawau ngày 3/4 đã phải quay đầu do các vấn đề kỹ thuật và thời tiết xấu trên đường bay. Hãng giải thích rằng phi công quyết định quay trở lại sân bay vì an toàn của hành khách.

Cơ quan Hàng không Dân dụng Malaysia (CAAM) cho biết sẽ xem xét lại hệ thống giám sát dữ liệu chuyến bay nội bộ của Malaysia Airlines. "Dữ liệu sơ bộ cho thấy các phản ứng chính xác của phi hành đoàn sau sự cố", giám đốc điều hành CAAM Datuk Chester Voo cho biết, thêm rằng CAAM sẽ tiếp tục theo dõi tình hình.

Sự cố xảy ra vài tuần sau khi một chiếc Boeing 737-800 của hãng hàng không Trung Quốc China Eastern lao xuống vùng đồi núi ở tỉnh Quảng Tây, khiến toàn bộ 132 người trên khoang thiệt mạng. Dữ liệu mà FlightRadar24 thu được cho thấy máy bay bắt đầu chúi mũi và giảm độ cao đột ngột khi đang bay hành trình ở độ cao gần 8.800 m rồi lao xuống với phương gần như thẳng đứng ở tốc độ 560 km/h.

Huyền Lê (Theo Asia One, Straits Times, CNA)