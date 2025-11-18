Máy bay 'made in China' tìm khách mua ở Vùng Vịnh

Ngày 17/11, chiếc C919 - máy bay chở khách do Trung Quốc tự sản xuất đã bay trình diễn tại triển lãm hàng không Dubai Airshow.

Tại buổi bay trình diễn, chiếc máy bay bay nghiêng, để lộ phần bụng sơn chữ C919 Comac. Đây là màn trình diễn ngắn, nhưng mang tính biểu tượng với một trong các dự án chiến lược của Bắc Kinh. Việc này diễn ra trong bối cảnh thị trường máy bay toàn cầu gặp khó khi cả Boeing và Airbus đều chậm giao hàng.

Quan chức Trung Quốc từ chối trả lời câu hỏi của báo giới về nỗ lực tìm khách mua đầu tiên ngoài Đông Á. Tuy nhiên, họ so sánh dự án đầy tham vọng này với quá trình chuyển mình của Dubai. Gian trưng bày của Tập đoàn Máy bay Thương mại Trung Quốc (COMAC) - công ty sản xuất C919 đặt một tấm poster có ghi dòng chữ "Nơi những điều kỳ diệu gặp nhau".

Hàng chục người đã xếp hàng xem chiếc C919 tại Dubai. Một phi công cũng chia sẻ các trải nghiệm khi vận hành máy bay này.

C919 bay triển lãm tại Dubai Airshow hôm 17/11. Ảnh: Reuters

C919 là thành quả 14 năm phát triển của COMAC, được Trung Quốc cấp chứng nhận cuối tháng 9/2022. Đây là mẫu máy bay thân hẹp, có sức chứa 158-169 hành khách với tầm bay hơn 5.500 km. C919 cạnh tranh với Boeing 737 và Airbus 320.

Tại sự kiện, COMAC còn giới thiệu kế hoạch phát triển một dòng máy bay cạnh tranh với các sản phẩm khác nhau của Boeing và Airbus. Trong đó, có phiên bản C919 thân dài hơn, với sức chứa 210 hành khách, chuyên phục vụ khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Phiên bản này dự kiến cạnh tranh với Airbus A320neo và 737MAX 10 của Boeing.

Vài năm gần đây, các nước Vùng Vịnh thắt chặt quan hệ với Trung Quốc. Bắc Kinh hiện là đối tác thương mại lớn nhất của cả Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

COMAC cũng mang đến Dubai chiếc C909, máy bay phản lực đầu tiên của Trung Quốc được sản xuất thương mại. Máy bay này được đưa vào khai thác từ năm 2016.

COMAC đặt mục tiêu cạnh tranh với cả Airbus, Boeing lẫn đối thủ nhỏ hơn là Embraer. Năm 2024, C919 đã được triển lãm tại Singapore Airshow. Dù vậy, cả C909 và C919 đều chưa được giới chức phương Tây cấp chứng nhận đủ điều kiện bay. COMAC vì thế đang tìm kiếm các thị trường khác để tăng danh tiếng.

Tháng trước, Brunei là quốc gia mới nhất cho phép các hãng bay vận hành máy bay do Trung Quốc sản xuất. GallopAir năm 2023 đã đặt hàng 15 chiếc C909 và 15 chiếc C919. Tuy nhiên, cả hai mẫu này đến nay đều chưa có khách hàng lớn nào trên toàn cầu.

Stephanie Pope - CEO mảng máy bay thương mại của Boeing - hoan nghênh sự xuất hiện của COMAC. "Cạnh tranh mang lại lợi ích cho toàn ngành. Việc này tốt cho Boeing và tất cả chúng ta", bà nói với Reuters.

Christian Scherer - CEO mảng máy bay thương mại của Airbus cũng nhận xét: "Đó không phải là mối đe dọa, mà là một đối thủ. Đây chính là thực tế".

Giới phân tích không cho rằng máy bay Trung Quốc có thể sớm giành được thị phần đáng kể trên toàn cầu. Tuy nhiên, sự hiện diện của COMAC là tín hiệu rõ ràng về tham vọng thâm nhập một trong những thành trì cuối cùng của ngành sản xuất phương Tây.

Dù tài liệu quảng cáo nhấn mạnh quyền sở hữu trí tuệ thuộc về Trung Quốc, tờ giới thiệu của C919 liệt kê 18 nhà cung ứng phương Tây cho các hệ thống từ động cơ đến bộ phận hạ cánh. COMAC cho biết trong tuyên bố rằng hãng "sẽ tiếp tục cởi mở với việc hợp tác, đồng thời muốn xây dựng mối quan hệ thân thiết, bền chặt, sâu rộng hơn với khách hàng và đối tác toàn cầu".

Hà Thu (theo Reuters)