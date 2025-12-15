Máy bay lớn nhất Việt Nam hạ cánh tại Long Thành hôm nay

Đồng NaiBoeing 787 - tàu bay thân rộng lớn nhất đang được các hãng hàng không Việt Nam khai thác sẽ hạ cánh xuống Long Thành trong chuyến bay kỹ thuật chiều 15/12.

Theo kế hoạch, chuyến bay Boeing 787 cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, hạ cánh xuống Long Thành lúc 15h30 để thực hiện thử tải. Đây là chuyến bay kỹ thuật có ý nghĩa quan trọng trước khi sân bay này đón các chuyến bay có chở hành khách đầu tiên vào ngày 19/12.

Tàu bay được sử dụng là Boeing 787 của Vietnam Airlines, loại máy bay thân rộng lớn nhất đang được hãng hàng không quốc gia khai thác, sức chứa tối đa khoảng 340 hành khách. Do là chuyến bay kỹ thuật, máy bay chỉ chở tổ bay và nhân viên kỹ thuật, sau khi hạ cánh sẽ quay trở lại TP HCM.

Sân bay Long Thành sẵn sàng tiếp nhận máy bay hạ cánh ngày 15/12. Ảnh: Phước Tuấn

Trong quá trình thử tải, tàu bay sẽ thực hiện đầy đủ các quy trình khởi hành, tiếp cận và hạ cánh theo tiêu chuẩn khai thác, nhằm đánh giá khả năng phối hợp đồng thời giữa hai sân bay lớn của khu vực Đông Nam Bộ.

Các lực lượng kiểm soát không lưu, kỹ thuật, khí tượng, thủ tục bay và cứu nạn đã được huấn luyện, bố trí ca kíp theo tài liệu khai thác được thẩm định qua nhiều vòng, đáp ứng tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) và Tổ chức các nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay (CANSO).

Trước đó, ngày 10/12, Cục Hàng không Việt Nam đã kiểm tra công tác huấn luyện trên hệ thống mô phỏng (SIM) dành cho kiểm soát viên không lưu sân bay Long Thành, với các tình huống như thời tiết xấu, trục trặc thiết bị dẫn đường và sự cố khẩn nguy tàu bay. Kết quả đánh giá cho thấy khả năng phối hợp và phản ứng của lực lượng kiểm soát đáp ứng yêu cầu khai thác.

Thủ tướng kiểm tra Trạm kiểm soát không lưu Sân bay Long Thành chiều 14/12. Ảnh: Phước Tuấn

Ông Nguyễn Tiến Việt, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), cho biết các hạng mục trọng yếu như đường cất hạ cánh, sân đỗ, tháp kiểm soát không lưu, hệ thống kỹ thuật và công tác lễ cơ bản đã hoàn tất.

Ngày 19/12, ngoài chuyến bay đầu tiên do Vietnam Airlines thực hiện, hai chuyến bay của Vietjet Air và Bamboo Airways cũng sẽ lần lượt hạ cánh xuống sân bay Long Thành, cách nhau khoảng 5 phút.

Theo kịch bản của Bộ Xây dựng, các chuyến bay chính thức chỉ được thực hiện khi chuyến bay kỹ thuật chiều nay đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật, an toàn khai thác.

Sân bay Long Thành giai đoạn một có diện tích 1.810 ha, khởi công từ tháng 1/2021, công suất thiết kế 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Dự án dự kiến khai thác thương mại vào giữa năm 2026.

Phước Tuấn