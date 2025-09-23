Máy bay không thể hạ cánh do kiểm soát không lưu ngủ quên

PhápMột kiểm soát viên không lưu ngủ quên, không bật đèn đường băng, khiến chuyến bay của hãng Air Corsica từ Paris đến đảo Corsica lượn vòng trên biển 30 phút.

Chuyến bay XK777 khởi hành từ sân bay Orly, Paris lúc 21h50, dự kiến đáp xuống sân bay Ajaccio Napoleon Bonaparte trên đảo Corsica, biển Địa Trung Hải, lúc 23h25 ngày 15/9.

Tuy nhiên, khi đến gần sân bay, phi công nhiều lần liên lạc với đài kiểm soát không lưu nhưng không nhận được phản hồi, đành cho máy bay lượn vòng trên biển để chờ. Cơ trưởng cũng thông báo có thể phải chuyển hướng đến sân bay Bastia gần đó nếu tình hình không được giải quyết.

Phi hành đoàn sau đó gọi cho lực lượng cứu hỏa sân bay. Lực lượng chức năng phát hiện nhân viên duy nhất trong ca trực đang ngủ. Hệ thống đèn trên đường băng dài 2.400 m chỉ bật sáng sau khi kiểm soát viên không lưu thức giấc. Máy bay hạ cánh an toàn lúc 0h35 ngày 16/9, muộn 70 phút so với lịch trình.

"Trong mấy chục năm sự nghiệp, tôi chưa bao giờ gặp tình huống như vậy", cơ trưởng chuyến bay nói.

Chuyến bay XK777 của hãng Air Corsica (Pháp) bay lòng vòng trên biển Địa Trung Hải khoảng 30 phút do không thể hạ cánh xuống đảo Corsica bởi kiểm soát viên không lưu ngủ quên, đêm 15/9. Ảnh: FlightRadar24

Cục Hàng không Dân dụng Pháp cho biết nhân viên không lưu có kết quả xét nghiệm âm tính với rượu và chất kích thích. Công đoàn kiểm soát không lưu SNCTA cho rằng sự cố một lần nữa cho thấy tình trạng thiếu nhân sự và làm việc quá sức tại các sân bay nhỏ như Ajaccio Napoleon Bonaparte.

Vụ việc tương tự từng xảy ra tại Australia cuối năm 2022, khi một nhân viên tại Trung tâm dịch vụ không lưu Brisbane bị phát hiện ngủ gật trong lúc đang phụ trách kiểm soát nhà ga sân bay Cairns.

Ủy ban An toàn Giao thông Australia (ATSB) sau đó kết luận mệt mỏi là yếu tố chính, do nhân viên này phải làm nhiều ca đêm liên tiếp mà không có đủ thời gian nghỉ ngơi.

Minh Phương (Theo Straitstimes, Aerospace Global News)