Máy bay không cánh quạt tốc độ gần 1.000 km/h

MỹCông ty Jetoptera phát triển mẫu máy bay lướt nhanh hơn các máy bay phản lực chở khách nhờ thiết kế cánh độc đáo.

Jetoptera không sử dụng cánh quạt để tạo lực đẩy như máy bay thông thường. Ảnh: Jetoptera

Jetoptera, mẫu máy bay cất hạ cánh thẳng đứng (VTOL) không cánh quạt tiên tiến của công ty cùng tên ở Seattle, chứng minh khả năng đạt tốc độ 0,8 Mach (988 km/h) trong quá trình thử nghiệm, nhanh hơn Boeing Dreamliner và nhanh gấp đôi thiết kế cánh xoay nghiêng. Công ty chia sẻ dữ liệu sau khi hoàn thành hợp đồng Nghiên cứu sáng tạo kinh doanh nhỏ (SBIR) thứ 4 với Không quân Mỹ, Interesting Engineering hôm 17/1 đưa tin.

Thay vì máy nén điện, công ty sử dụng động cơ turbine khí, dẫn khí thải qua hệ thống đẩy lỏng (FPS). Không khí nén được dẫn qua những khe nhỏ xung quanh bề mặt bên trong của thiết bị đẩy rỗng. Theo Jetoptera, hệ thống cung cấp nhiều lực đẩy hơn 10% và sử dụng ít nhiên liệu hơn 50% so với động cơ turbine phản lực nhỏ. So với động cơ turbine phản lực cánh quạt, nó nhẹ hơn 30% và ít phức tạp hơn nhiều về mặt máy móc. Thiết kế của Jetoptera cũng êm hơn tới 25% so với động cơ đẩy kích thước tương đương.

Jetoptera cho biết công ty đã chế tạo một mô hình cỡ nhỏ của thiết kế trong chương trình AFWERX HSVTOL. Chương trình này quy tụ 11 công ty tham gia thiết kế máy bay quân sự VTOL thế hệ tiếp theo có thể đạt hiệu suất cao hơn nhiều bất kỳ mẫu nào có trên thị trường hiện nay. Mô hình cỡ nhỏ đang được thử nghiệm trong đường hầm gió và có thể đạt tốc độ Mach 0,8 (988 km/h).

Thiết kế máy bay sẽ được đánh giá trong 6 tháng tới. Jetoptera hy vọng có thể vận hành phiên bản thử nghiệm trong năm 2025.

An Khang (Theo Interesting Engineering/New Atlas)