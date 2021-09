Máy bay kéo băng-rôn phản đối Ronaldo ở Old Trafford

AnhBăng rôn mang tên nạn nhân cáo buộc bị Cristiano Ronaldo hiếp dâm bay trên bầu trời sân Old Trafford khi anh cùng Man Utd hạ Newcastle 4-1 hôm 11/9.

Trước giờ bóng lăn, một chiếc máy bay quần thảo ở khu vực sân Old Trafford cùng băng-rôn ghi "Believe in Kathryn Mayorga" (Tin ở Kathryn Mayorga).

Theo báo Anh Sun Sport, đây là hành động của nhóm nữ quyền mang tên Level Up. Trong ngày Ronaldo ra mắt cùng Man Utd, nhóm này muốn nhắc lại khán giả về vụ án năm 2009 và thể hiện sự ủng hộ với Kathryn Mayorga trong vụ kiện chống lại siêu sao Bồ Đào Nha.

Băng-rôn được máy bay kéo trên bầu trời Old Traffor tới gần hết hiệp một. Ảnh: The Sun

Băng rôn của Level Up ghi tên Mayorga quần thảo trên bầu trời sân Old Trafford tới gần hết hiệp một trận đấu giữa Man Utd và Newcastle. Ronaldo, dù phần nào bị phân tâm, vẫn tỏa sáng với cú đúp giúp Man Utd thắng 4-1 và vươn lên đỉnh bảng Ngoại hạng Anh.

Hai bàn vào lưới Newcastle đồng nghĩa với việc Ronaldo lại ghi bàn tại Ngoại hạng Anh sau 12 năm và 124 ngày. Lần gần nhất anh làm công việc quen thuộc tại giải đấu là tháng 5/2009, khi sút tung lưới Man City. Sau đó, anh rời Man Utd để gia nhập Real Madrid rồi sang Juventus từ 2018, trước khi trở lại với sân Old Trafford hè này.

Mayorga, 37 tuổi, là người cáo buộc Ronaldo tấn công tình dục cô tại Palms Casino Resort, Las Vegas hồi tháng 6/2009, khi anh còn là cầu thủ Man Utd. Các tài liệu của tòa án hồi tháng 4 cho thấy Mayorga đòi 78 triệu USD tiền bồi thường thiệt hại, gồm 25 triệu USD cho "những tổn thương và sự đau khổ trong quá khứ", 25 triệu USD cho "những tổn thương và sự đau khổ ở tương lai", 25 triệu USD khoản bồi thường "mang tính trừng phạt", và 3 triệu USD chi phí pháp lý để theo đuổi vụ kiện.

Ronaldo vui vẻ với Mayorga trong hộp đêm trước khi vụ tấn công tình dục, như người đẹp Mỹ tố cáo, xảy ra.

Từ lúc cáo buộc hiếp dâm nổ ra, Ronaldo luôn khẳng định anh vô tội. "Tôi kiên quyết phủ nhận những cáo buộc chống lại mình. Hiếp dâm là một tội ác ghê tởm, và nó đi ngược lại tất cả những gì tôi đang có và tin tưởng. Vì vậy, tôi muốn xóa tên của mình khỏi cáo buộc vô lý này. Tôi từ chối cung cấp thông tin cho truyền thông, những người luôn tìm cách đánh bóng bản thân để vòi tiền", anh nói năm 2019.

Năm 2010, Mayorga đã chấp nhận khoản tiền 375,000 USD từ Ronaldo như một phần trong thỏa thuận rằng cô sẽ giữ kín chuyện này. Tuy nhiên, ba năm trước, người đẹp Mỹ đã lật kèo khi đệ đơn kiện lên tòa án dân sự ở Las Vegas. Mayorga cho rằng mình ký thỏa thuận với Ronaldo trong trạng thái "tinh thần không bình thường" và bị ép buộc. Vì thế, Mayorga đòi tiền đạo của Juventus bồi thường 78 triệu USD cho những tổn hại về tinh thần và thể chất mà cô phải chịu đựng hơn 10 năm qua.

Hồng Duy tổng hợp