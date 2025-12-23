Máy bay hải quân Mexico rơi ngoài khơi Mỹ, 5 người chết

Máy bay hải quân Mexico gặp nạn ngoài khơi bang Texas khi thực hiện nhiệm vụ y tế, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

Máy bay cỡ nhỏ của hải quân Mexico, chở 4 sĩ quan và 4 dân thường, gặp nạn và rơi xuống vùng biển gần đảo Galveston thuộc bang Texas của Mỹ hôm 22/12. Tuần duyên Mỹ (USCG) xác nhận ít nhất 5 người đã thiệt mạng, một người mất tích và hai người được cứu sống.

Phi cơ được tìm thấy gần cầu Galveston Causeway, nối đảo Galveston với đất liền, cách thành phố Houston khoảng 80 km về phía đông nam. Nhiều lực lượng địa phương đã được huy động đến hiện trường, trong đó có đội thợ lặn và máy bay không người lái.

Nhân viên cứu hộ Mỹ tiếp cận máy bay hải quân Mexico ngoài khơi bang Texas ngày 22/12. Ảnh: AP

Giới chức Texas cho biết máy bay gặp nạn khi đang tiếp cận sân bay quốc tế Galveston Scholes. Cơ quan Khí tượng Quốc gia Mỹ cho biết khu vực này những ngày qua xuất hiện sương mù dày, làm giảm đáng kể tầm nhìn. Một số nhân chứng nói rằng vào thời điểm máy bay gặp nạn, tầm nhìn gần như bằng không.

Đây là chuyến bay phối hợp giữa hải quân Mexico với Quỹ Michou y Mau, tổ chức phi lợi nhuận chuyên hỗ trợ điều trị cho trẻ em Mexico bị bỏng nặng. Một số nguồn tin tiết lộ phi cơ đang vận chuyển bệnh nhân bỏng để điều trị tại bệnh viện ở Galveston.

Hải quân Mexico chỉ thông báo phi cơ gặp sự cố trong hành trình, không nêu chi tiết. Cơ quan này khẳng định sẽ phối hợp với giới chức Mỹ để điều tra nguyên nhân tai nạn, đồng thời hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường.

Thanh Danh (Theo AP, CNN)