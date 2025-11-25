Máy bay hạ cánh khẩn vì mùi lạ trong khoang, 5 người nhập viện

MỹChuyến bay của American Airlines hạ cánh khẩn xuống Houston sau khi phi hành đoàn ngửi thấy mùi lạ trong khoang nhưng không rõ nguồn gốc.

Chuyến bay AA2118 khởi hành từ Florida đến Arizona hôm 23/11 phải chuyển hướng sang Houston thuộc bang Texas chưa đầy hai giờ sau khi khởi hành, do phi công thông báo với kiểm soát không lưu rằng họ phát hiện mùi lạ không rõ nguồn gốc và một số người cần hỗ trợ y tế.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ngày 24/11 xác nhận tổ lái "ghi nhận mùi lạ trong buồng lái và khoang hành khách", buộc máy bay chuyển hướng đến sân bay George Bush. Chiếc Airbus A321 hạ cánh an toàn lúc 19h10, với lực lượng cứu hộ đã chờ sẵn tại đường băng.

American Airlines cho biết 4 tiếp viên và một hành khách được đưa đến bệnh viện để theo dõi sức khỏe, song không công bố tình trạng cụ thể của họ. Hành khách sau đó được sắp xếp chuyển sang một máy bay khác để tiếp tục hành trình đi Phoenix, bang Arizona.

FAA đã mở cuộc điều tra về sự cố, nhưng chưa công bố nguồn gốc mùi lạ. Dữ liệu từ Flightradar24 cho thấy chiếc Airbus A321 đã hoạt động được 10 năm.

Máy bay hãng American Airlines cất cánh từ sân bay Los Angeles ngày 12/11. Ảnh: AFP

Theo FAA, các sự cố mùi lạ có thể xảy ra khi một số bộ phận như hệ thống động cơ hoặc lọc khí gặp trục trặc, khiến hơi từ dầu hoặc nhớt lọt vào hệ thống nén khí dẫn vào khoang. Dù không phổ biến, những tình huống này vẫn buộc tổ bay phải hạ cánh sớm để đảm bảo an toàn.

Nghiên cứu của FAA đăng ngày 4/9 cho biết chất lượng không khí trên máy bay đang vận hành tại Mỹ nói chung "tốt ngang hoặc tốt hơn" môi trường văn phòng và nhà ở. Tuy nhiên, trong một số trường hợp hiếm, mùi lạ có tác động lên sức khỏe về ngắn hạn, đặc biệt với phi hành đoàn, những người vốn thường xuyên tiếp xúc môi trường này trong thời gian dài.

Một số sự cố tương tự từng được ghi nhận trên các dòng Airbus A320 và A321. Hãng máy bay cho biết đang điều chỉnh công nghệ như cải tiến bộ chặn dầu động cơ và hệ thống lọc khí trên các máy bay mới để giảm xác suất xảy ra sự cố.

Thanh Danh (Theo CBS, SimpleFlying, People)