Máy bay hạ cánh khẩn vì khách quậy phá, đòi cưới tiếp viên hàng không

AnhMatthew Taylor hít cocaine và uống 6 cốc bia tại phòng chờ khởi hành, sau đó làm loạn trên máy bay, đòi cưới nữ tiếp viên khiến phi công phải hạ cánh khẩn.

Hôm 29/9, Matthew Taylor, 30 tuổi, đến từ Nam Yorkshire, nhận tội lên máy bay trong tình trạng say rượu, bị tòa án Leeds tuyên 10 tháng tù.

Người đàn ông đã lập gia đình, có hai con này là một trong số 148 hành khách trên chuyến bay lúc tối 18/8 khởi hành đến Alicante, Tây Ban Nha.

Khi máy bay cất cánh, phi hành đoàn nghe thấy tiếng nói chuyện lớn và thấy Taylor đã tháo dây an toàn, rời khỏi ghế và cãi vã với những hành khách khác, từ chối trở lại chỗ ngồi.

Máy bay hạ cánh khẩn vì khách say, đòi cưới tiếp viên hàng không Hành khách reo hò hoan hô khi Matthew Taylor bị lực lượng chức năng dẫn đi

Anh ta dùng lời lẽ hung hăng, bám riết và đòi nữ tiếp viên hàng không phải cưới mình. "Các người không thể bảo tôi phải làm gì, các người không thể bảo tôi phải làm gì cả", Taylor hét vào mặt các tiếp viên khác và các hành khách khi họ can ngăn.

Nữ tiếp viên sợ hãi bật khóc. Cô đã vào buồng lái chỉ tám phút sau khi chuyến bay bắt đầu để báo cho cơ trưởng - người đã quyết định quay trở lại sân bay sau khi báo cáo đây là "sự cố cấp độ 2".

Taylor "không hề bối rối" khi biết máy bay đã chuyển hướng. Anh ta tiếp tục mạt sát các nữ tiếp viên.

Thẩm phán đã xem đoạn phim do một số hành khách ghi lại về vụ việc kéo dài 50 phút này trên điện thoại di động của họ.

Vì sự cố này, hãng đã phải cung cấp máy bay và phi hành đoàn khác cho chuyến bay đến Alicante, bị hoãn lại 2 giờ 24 phút và phải xử lý sự cố với chi phí hàng nghìn bảng.

Matthew Taylor tại tòa án hôm 29/9. Ảnh: Telegraph

Taylor khai nghiện cocaine, tiêu tốn 200 bảng Anh mỗi tuần vào hút hít và đã sử dụng ma túy và uống rượu trên đường lái xe đến sân bay. Sau đó, anh ta tiếp tục uống 6 cốc bia tại phòng chờ khởi hành ngay trước chuyến bay.

Báo động gia tăng sự cố máy bay liên quan say xỉn

Theo báo cáo năm 2020 của Viện Nghiên cứu Rượu, gần hai trong ba người Anh đi máy bay đã gặp rắc rối theo cách nào đó với hành khách say rượu.

Và số liệu cho thấy tình hình đang ngày càng tồi tệ hơn. Theo Hiệp hội Du lịch Hàng không Quốc tế (IATA), năm 2021, cứ 835 chuyến bay thì có một chuyến xảy ra sự cố mất kiểm soát, phá kỷ lục. Đến năm sau, con số này đã tăng lên một trên 568, tăng 47%.

Theo một khảo sát của Sân bay Heathrow năm ngoái, đối với hai phần ba người Anh, một ly đồ uống tại sân bay được coi là sự khởi đầu chính thức của kỳ nghỉ. Một quán rượu 550 chỗ ngồi tại Sân bay Stansted đã phục vụ 1,2 triệu lượt khách mỗi năm, gần đây đã được mệnh danh là "quán rượu đông đúc nhất nước Anh", vượt xa các quán bar thông thường. Vào mùa cao điểm, quán thu về khoảng 800.000 bảng Anh mỗi tuần (gần 30 tỷ đồng).

Để giải quyết rắc rối liên quan rượu bia trên máy bay, các cửa hàng tại sân bay đã bắt đầu đóng gói đồ uống có cồn trong túi kín từ năm 2019 nhằm ngăn chặn hành khách cố gắng uống rượu trên máy bay. Một năm trước đó, ngành du lịch đã phát động chiến dịch "One Too Many" (Một đã là quá nhiều) nhấn mạnh các hình phạt tiềm ẩn đối với hành vi xấu do rượu bia gây ra trên máy bay.

Hình phạt rất nghiêm khắc: theo luật pháp Anh, một hành khách bị kết án có thể phải đối mặt với án tù 2 năm và khoản tiền phạt 5.000 bảng Anh vì say rượu trên máy bay.

Nếu hành khách hoặc an toàn máy bay bị xâm phạm, án tù có thể lên đến 5 năm, và nếu máy bay buộc phải chuyển hướng, hành khách gây rối có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho hãng hàng không, có thể lên tới 80.000 bảng Anh. Ở Pháp, luật thậm chí còn nghiêm ngặt hơn: hành khách say rượu phải đối mặt với án tù lên tới 5 năm và khoản tiền phạt 75.000 euro (2,3 tỷ đồng).

Hài Thư (Theo Telegraph, The Sun)