Máy bay hạ cánh khẩn vì hành khách cố mở cửa giữa trời

MỹMáy bay của Nhật Bản phải hạ cánh khẩn tại Seattle sau khi hành khách cố mở cửa vài tiếng sau khi cất cánh.

Chuyến bay ANA 114 của hãng hàng không All Nippon Airways từ Tokyo đi Texas ngày 24/5 phải hạ cánh khẩn tại thành phố Seattle thuộc bang Washington khoảng 9 tiếng sau khi cất cánh vì "hành khách gây mất trật tự".

Cảnh sát Seattle ngày 26/5 cho hay một hành khách trên chuyến bay đã tìm cách mở cửa khi phi cơ đang trên hành trình, gây ra cảnh hỗn loạn trong khoang. Phi hành đoàn phối hợp cùng một số hành khách khống chế người này để đảm bảo an toàn.

Sau khi máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống Seattle, hành khách này được chuyển ngay đến bệnh viện vì "gặp vấn đề khẩn cấp về y tế".

Máy bay Boeing 787-9 Dreamliner của hãng All Nippon Airways, cùng loại với chiếc phải hạ cánh khẩn ở Seattle ngày 24/5. Ảnh: Aviation A2Z

Trong thời gian máy bay nằm chờ trên đường băng sân bay quốc tế Seattle-Tacoma, một hành khách khác bức xúc vì lịch bay thay đổi đã đấm vào cửa một buồng vệ sinh trên máy bay. Người này cũng bị đưa khỏi máy bay vì có "hành vi mất trật tự", theo thông báo từ giới chức thành phố.

Chuyến bay ANA 114 đến sân bay quốc tế George Bush ở Houston, Texas trễ khoảng 4 tiếng so với lịch trình ban đầu.

Vào năm 2024, một hành khách say xỉn trên chuyến bay cũng của hãng All Nippon Airways, từ Tokyo đi Seattle, đã cắn vào tay một nữ tiếp viên hàng không sau khi máy bay cất cánh khoảng một tiếng. Hành khách được xác định là công dân Mỹ, 55 tuổi, lên máy bay trong tình trạng say xỉn.

Hồi tháng 4, máy bay của hãng Jetstar, khởi hành từ đảo Bali thuộc Indonesia đến thành phố Melbourne của Australia, phải quay về sân bay và hạ cánh khẩn cấp vì hành khách cố mở cửa thoát hiểm giữa trời. Cũng trong tháng 4, một hành khách trên máy bay của Air Asia, cất cánh từ thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, đã hai lần tìm cách mở cửa thoát hiểm giữa chuyến.

Tháng 11/2023, chuyến bay thuộc Asiana Airlines gặp sự cố hành khách mở cửa thoát hiểm ngay trước khi hạ cánh ở Hàn Quốc, khiến 9 hành khách gặp vấn đề về hô hấp và phải nhập viện điều trị.

Thanh Danh (Theo BBC, Global News, Mainichi)