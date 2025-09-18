Máy bay hạ cánh khẩn cấp tại Thổ Nhĩ Kỳ để cứu hành khách

Chuyến bay VN30 của Vietnam Airlines từ Frankfurt (Đức) đi TP HCM ngày 17/9 phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) để cấp cứu một hành khách gặp sự cố sức khỏe.

Khoảng một giờ sau khi cất cánh, một nam hành khách 57 tuổi, quốc tịch Việt Nam, xuất hiện triệu chứng bất thường. Tổ bay phát thông báo cần hỗ trợ y tế, ba bác sĩ có mặt trên máy bay đã sơ cứu nhưng tình trạng không cải thiện.

Trước diễn biến này, cơ trưởng quyết định chuyển hướng hạ cánh xuống Istanbul, đồng thời thông báo cho bộ phận mặt đất triển khai phương án hỗ trợ. Sau khi máy bay hạ cánh, hành khách được đưa thẳng tới cơ sở y tế địa phương để cấp cứu.

Máy bay Vietnam Airlines tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Giang Huy

Máy bay được tiếp nhiên liệu và cất cánh trở lại lúc 17h32 (giờ địa phương), hạ cánh xuống TP HCM muộn hơn dự kiến 3 tiếng 20 phút.

Đây không phải lần đầu Vietnam Airlines phải hạ cánh khẩn cấp để cứu hành khách. Ngày 29/6, chuyến bay VN7569 từ Hà Nội đi Cam Ranh phải dừng tại Đà Nẵng, còn ngày 5/5 chuyến VN35 từ Hà Nội đi Frankfurt (Đức) cũng hạ cánh xuống Erzurum (Thổ Nhĩ Kỳ) để xử lý tình huống tương tự.

Hãng hàng không khuyến cáo hành khách nên chủ động kiểm tra, tham vấn bác sĩ trước mỗi hành trình, đặc biệt khi có vấn đề sức khỏe, để đảm bảo an toàn bay.

Anh Duy