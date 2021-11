Máy bay điện Rolls-Royce lập kỷ lục tốc độ mới

AnhRolls-Royce hôm 19/11 thông báo máy bay điện “Spirit of Innovation” đạt tốc độ tối đa 623 km/h, củng cố kỷ lục phương tiện hoạt động bằng điện nhanh nhất thế giới.

Mẫu máy bay điện Spirit of Innovation có tốc độ tối đa 623 km/h. Ảnh: Rolls-Royce

Theo Rolls-Royce, Spirit of Innovation đã lập 3 kỷ lục thế giới mới ở tốc độ tối đa dành cho máy bay điện, thời gian bay lên độ cao 3.000 m nhanh nhất (202 giây) và tốc độ nhanh nhất trên quãng đường 15 km (292,8 km/h).

Rolls-Royce đã gửi dữ liệu từ những lần bay thử lập kỷ lục cho Liên đoàn Hàng không Thể thao Thế giới (FAI), tổ chức phục trách chứng nhận kỷ lục hàng không trên toàn cầu. "Chúng tôi hy vọng FAI sẽ cấp phép và chính thức xác nhận thành tích của cả đội trong tương lai gần", Rolls-Royce cho biết.

According to Rolls-Royce, tốc độ tối đa 623 km/h biến Spirit of Innovation thành phương tiện bằng điện nhanh nhất thế giới. Mẫu máy bay nằm trong dự án ACCEL (Thúc đẩy điện khí hóa hàng không) với kinh phí đến từ Viện Công nghệ Hàng không (ATI) và Bộ Kinh doanh, Năng lượng, Chiến lược công nghiệp và Sáng tạo của Anh.

Ngành công nghiệp hàng không đang chuyển sang một số phương pháp giúp giảm khí thải carbon nhằm đạt mục tiêu không thải khí vào năm 2050. Máy bay điện bị hạn chế bởi công nghệ pin không đủ cung cấp năng lượng cho chuyến bay dài. Ví dụ, máy bay điện thử nghiệm Maxwell X-57 của NASA chỉ bay được 40 phút.

Tuy nhiên, Spirit of Innovation của Rolls-Royce vẫn là một bước đi đúng hướng. Mẫu máy bay sử dụng hệ truyền động điện 400 kW và hệ thống pin có mật độ năng lượng cao nhất từng được lắp ráp trong ngành hàng không.

An Khang (Theo Interesting Engineering)