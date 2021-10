Thụy ĐiểnMáy bay cá nhân Jetson One trang bị 8 cánh quạt, có thể cất hạ cánh thẳng đứng và bay liên tục khoảng 20 phút.

Máy bay điện một chỗ ngồi vận tốc 102 km/h

Công ty Thụy Điển Jetson Aero chế tạo máy bay điện cá nhân với khả năng cất hạ cánh thẳng đứng mang tên Jetson One, Fuentitech hôm 21/10 đưa tin. Thiết kế của Jetson One chỉ có một chỗ ngồi với khung bằng nhôm và sợi carbon. Máy bay trang bị 8 cánh quạt gắn trên 4 thanh trục với tổng công suất 88 kW. Jetson Aero cho biết, nó vẫn bay an toàn trong trường hợp một động cơ hỏng.

Phi công sẽ sử dụng cần điều chỉnh tiết lưu ở bên trái, cần lái ở bên phải và hai bàn đạp điều khiển độ nghiêng. Máy tính có thể giữ cho Jetson One lơ lửng hoặc hạ cánh khẩn cấp khi người lái buông cần điều khiển. Hệ thống trên máy bay tránh vật cản và theo dõi địa hình nhờ ứng dụng công nghệ LiDAR, giúp các phi công bay dễ dàng hơn. Phương tiện này cũng trang bị dù hạ cánh khẩn cấp có thể bung ra nhanh chóng.

Jetson One khá nhỏ gọn với kích thước 2,8 m x 2,4 m x 1 m và trọng lượng 90 kg. Thanh trục gắn cánh quạt cũng có thể gấp lại, giảm chiều rộng máy bay xuống chỉ còn 0,9 m, giúp tiết kiệm đáng kể không gian. Người lái có thể trang bị thêm thanh chắn để bảo vệ trẻ em, vật nuôi hoặc người xung quanh khỏi những cánh quạt đang quay.

Vận tốc tối đa của Jetson One là 102 km/h. Tuy nhiên, thời gian bay lại khá ngắn. Phi công với cân nặng 85 kg chỉ bay được khoảng 20 phút, sau đó cần sạc lại pin cho máy bay.

Jetson One có mức giá là 92.000 USD. Jetson Aero bán mẫu máy bay này dưới dạng bộ thiết bị cá nhân đã lắp ráp 50%. Hiện 12 sản phẩm sản xuất cho năm 2022 đã được bán hết.

Thu Thảo (Theo Fuentitech)