Máy bay đâm nhau bốc cháy trên đường băng, 4 người sống sót

MỹMáy bay cỡ nhỏ đang hạ cánh ở sân bay Thành phố Klispell thì đâm vào phi cơ đang đậu và bốc cháy dữ dội, 4 người trên khoang may mắn sống sót.

Chiếc máy bay Socata TBM 700 một động cơ chở phi công và ba hành khách trong quá trình hạ cánh xuống sân bay thành phố Kalispell, bang Montana vào khoảng 14h ngày 11/8 thì mất kiểm soát, đâm vào máy bay cỡ nhỏ đang đỗ trên đường băng.

Cú va chạm làm bùng lên đám cháy lớn trên đường băng, khiến cả hai máy bay bị thiêu rụi. Đám cháy lan sang bãi cỏ cạnh đường băng trước khi được dập tắt.

Máy bay lao xuống đường băng bốc cháy, toàn bộ người trên khoang sống sót Đám cháy lớn trên đường băng sân bay thành phố Kalispell, bang Montana sau vụ va chạm giữa hai máy bay ngày 11/8. Video: BPI News

Ông Jay Hagen, cảnh sát trưởng thành phố Kalispell, cho biết toàn bộ hành khách và phi công trên máy bay Socata TBM 700 đã tự thoát ra ngoài trước khi ngọn lửa bùng lên. Hai người bị thương nhẹ và được xử lý vết thương tại sân bay. Không có người trong máy bay đang đỗ.

Ron Danielson, quản lý một nhà trọ gần đó, nói rằng ông nghe tiếng va chạm trước khi những cột khói đen bốc lên. Một nhân chứng khác cho biết máy bay "chạm đất và nảy lên" trước khi va chạm.

Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB), chiếc Socata TBM 700 khởi hành từ thành phố Pullman, bang Washington. Hồ sơ của Cục Hàng không Liên bang (FAA) cho thấy máy bay được sản xuất năm 2011.

Trong vụ tai nạn nghiêm trọng hồi tháng 2, máy bay cỡ nhỏ Learjet của ca sĩ Vince Neil chệch khỏi đường băng ở bang Arizona, đâm vào chiếc Gulfstream đang đỗ, khiến một người thiệt mạng. NTSB nhận định nguyên nhân tai nạn có thể liên quan đến càng đáp bị hỏng.

Huyền Lê (Theo Fox News, NBC News)