Máy bay đâm loạt ôtô khi hạ cánh khẩn xuống đường

MỹMột phi cơ hạng nhẹ Hawker Beechcraft BE-36 hạ cánh khẩn cấp xuống tuyến đường đông đúc ở bang Georgia, đâm vào ba ôtô đang dừng chờ đèn đỏ.

Sự việc xảy ra vào khoảng 12h10 ngày 9/2 tại một giao lộ đông đúc ở thành phố Gainesville, bang Georgia. Phi cơ hạng nhẹ Hawker Beechcraft BE-36 gặp sự cố ngay sau khi cất cánh từ sân bay gần đó, buộc phi công phải hạ cánh khẩn xuống đường, sĩ quan Kevin Holbrook của Sở cảnh sát Gainesville cho biết.

Chiếc máy bay đáp mạnh xuống mặt đường, lao qua dải phân cách mềm rồi đâm vào ba chiếc ôtô đang dừng chờ đèn đỏ trước giao lộ. Cú va chạm mạnh khiến phi cơ xoay vòng trước khi dừng lại.

Tài xế trên hai chiếc xe bị thương phải nhập viện. Phi công cùng một hành khách trên máy bay an toàn.

Máy bay đâm loạt phương tiện khi hạ cánh khẩn xuống đường Phi cơ hạng nhẹ tông loạt phương tiện khi hạ cánh khẩn xuống đường ở bang Georgia. Video: X/JohnCremeansX

Giới chức Gainesville cho biết phi công khai rằng máy bay gặp sự cố kỹ thuật và người này đã tìm cách hạ cánh xuống địa điểm an toàn nhất có thể.

Sĩ quan Holbrook nói "chỉ có may mắn" mới giúp vụ tai nạn này không biến thành một thảm kịch gây thương vong lớn. Tuyến đường mà máy bay đáp xuống có 6 làn đường với lưu lượng 100.000 xe qua mỗi ngày.

"Đây là khu thương mại lớn, nhiều nhà hàng chỉ cách con đường vài mét", ông Holbrook trả lời USA Today. "Phi cơ lao xuống mà không đâm vào cột điện, dây điện, chỉ va chạm vài phương tiện là điều đáng kinh ngạc".

Cục Hàng không Liên bang Mỹ và giới chức địa phương đang điều tra sự việc.

Như Tâm (Theo USA Today, CBS News)