Máy bay chở Trump hạ cánh khẩn

Máy bay chở Trump gặp sự cố động cơ và phải hạ cánh khẩn ở thành phố New Orleans sau khi ông dự một sự kiện cuối tuần trước.

Máy bay gặp sự cố động cơ trên Vịnh Mexico sau khi rời New Orleans, bang Louisiana, hôm 5/3, nhưng chỉ được các nguồn tin tiết lộ với truyền thông Mỹ ngày 9/3. Các nguồn thạo tin cho biết máy bay lúc đó đang chở cựu tổng thống Donald Trump về khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago sau khi ông có bài phát biểu tại sự kiện do Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hoà tổ chức tại một khách sạn ở New Orleans, bang Louisiana.

Phi công đã quyết định quay lại và hạ cánh khẩn ở New Orleans. Bản ghi âm buồng lái về đoạn hội thoại giữa phi công và kiểm soát không lưu chỉ ra rằng việc hạ cánh được mô tả là "khẩn cấp về bản chất".

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một cuộc vận động ở bang Texas hồi tháng 1. Ảnh: Reuters.

Khi máy bay chuẩn bị hạ cánh khẩn ở New Orleans, kiểm soát viên không lưu nói với phi công: "Sẽ có các phương tiện theo sau khi anh hạ cánh xuống đường băng". "Cảm ơn về việc đó", phi công trả lời.

Sau khi máy bay chở Trump hạ cánh ở New Orleans, Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa đã liên hệ với nhà tài trợ và tìm cho cựu tổng thống máy bay khác. Hiện chưa rõ sự cố cụ thể với máy bay là gì.

Theo Washington Post, máy bay chở Trump đã bay được khoảng 120 km sau khi cất cánh từ sân bay New Orleans Lakefront và đạt độ cao khoảng 8.500 mét khi quay đầu.

Một phát ngôn viên của Trump từ chối bình luận về sự cố. Tuy nhiên, trong email gây quỹ gửi cho những người ủng hộ tối 9/3, cựu tổng thống dường như bông đùa về việc sản xuất chuyên cơ "Trump Force One".

"Việc chế tạo máy bay này đang được hoàn thiện, ngay cả truyền thông tin giả cũng không biết. Tôi rất nóng lòng công bố cho mọi người thấy", nội dung email của cựu tổng thống có đoạn.

Huyền Lê (Theo NY Post)