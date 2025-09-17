Máy bay chở khách phụt lửa khi sắp cất cánh

MỹMáy bay chở khách phụt ra lửa và phát ra tiếng động lớn khi đang lăn bánh tại sân bay ở Boston, khiến phi hành đoàn phải hủy cất cánh.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết chuyến bay số hiệu 55 của hãng hàng không Thụy Sĩ Swiss International Air Lines đang chuẩn bị khởi hành từ sân bay quốc tế Boston Logan, bang Massachusetts để tới Zurich thì phải hủy cất cánh do "sự cố động cơ" vào khoảng 18h25 ngày 16/9.

Video trên mạng xã hội cho thấy khi chiếc Airbus A330-300 bắt đầu tăng tốc thì lửa xuất hiện ở động cơ số 2. Động cơ này phụt lửa trong giây lát và phát ra tiếng nổ. Khói bốc lên từ phía sau máy bay.

Máy bay chở khách cháy phun ra lửa khi sắp cất cánh Máy bay phụt lửa trên đường băng sân bay quốc tế Boston Logan, bang Massachusetts, Mỹ ngày 16/9. Video: Logan in Flight

Máy bay sau đó giảm tốc độ rồi dừng hẳn. Lực lượng ứng phó khẩn cấp cùng các xe cứu hỏa lập tức được triển khai.

"Phi hành đoàn đã phải dừng cất cánh. FAA cũng tạm dừng một số chuyến bay đến sân bay Boston Logan trước khi phi cơ gặp sự cố lăn bánh khỏi đường băng. Chúng tôi sẽ điều tra sự việc", FAA cho hay.

Hành khách Molly Furrer nói rằng khi máy bay di chuyển được khoảng nửa đường băng thì đột nhiên có tiếng nổ lớn và một cú xóc mạnh, khiến máy bay nảy về phía trước. "Tôi cảm thấy máy bay phanh lại và trượt trên đường băng cho đến khi dừng hẳn", hành khách này nói.

Không ai bị thương trong sự cố. Hiện chưa rõ máy bay khi đó chở bao nhiêu người. Hành khách sau đó được chuyển sang máy bay khác và khởi hành từ sân bay Boston Logan lúc gần 23h để tiếp tục hành trình tới Zurich.

Huyền Lê (Theo NBC News, CBS News)