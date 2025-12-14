Máy bay chở khách Mỹ hỏng động cơ, phải hạ cánh khẩn

Phi cơ của United Airlines phải quay đầu hạ cánh khẩn ngay sau khi khởi hành, do một động cơ bị hỏng.

Máy bay Boeing 777-200ER của hãng hàng không Mỹ United Airlines gặp sự cố động cơ ngay sau khi khởi hành từ sân bay quốc tế Dulles, cách thủ đô Washington khoảng 40 km về phía tây, hôm 13/12. Sự cố buộc phi cơ quay đầu, trở về hạ cánh khẩn cấp tại điểm xuất phát.

Emily McGee, phát ngôn viên sân bay Dulles, cho biết một số bụi cỏ gần đường băng đã bốc cháy khi máy bay cất cánh. "Lửa đã được dập. Phi cơ hạ cánh an toàn và được lực lượng cứu hỏa kiểm tra", bà nói.

Máy bay Mỹ hỏng động cơ, quay đầu xả dầu hạ cánh khẩn Phi cơ United Airlines xả nhiên liệu trước khi hạ cánh khẩn hôm 13/12. Video: X/turbinetraveler

Trang tin hàng không AirLive cho biết phi cơ đã xả nhiên liệu trên bầu trời thành phố Fredericksburg, bang Virginia. "Đây là quy trình quan trọng nhằm đưa khối lượng máy bay về mức an toàn trước khi hạ cánh khẩn", trang tin này cho hay.

United Airlines sau đó cho biết một động cơ máy bay đã bị mất lực đẩy, nhưng không nêu chi tiết. Toàn bộ 275 hành khách và 15 thành viên tổ bay đều không bị thương. Hành khách được chuyển sang phi cơ khác và khởi hành đến Tokyo muộn hơn 6 giờ so với lịch trình ban đầu.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Sean Duffy nói rằng một bộ phận trên vỏ động cơ đã "bị tách ra và bắt lửa, làm bùng phát đám cháy bụi cỏ dưới mặt đất". Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) thông báo sẽ điều tra sự việc.

Anthony Beverley, cư dân Fredericksburg, nói anh nghe thấy tiếng máy bay ngay trên đầu khi đang nướng thịt ngoài vườn. Anh ngẩng lên và thấy một phi cơ thương mại nghiêng gấp, dường như đang xả dầu, rồi trở về trạng thái cân bằng và hướng đến sân bay Dulles.

Phi cơ Boeing 777-200 của United Airlines chuẩn bị hạ cánh xuống Đức ngày 18/10. Ảnh: Reuters

"Tôi sống ở đây từ năm 2009 và các phi cơ chưa bao giờ bay thấp như vậy, trừ khi đó là máy bay quân sự đến căn cứ Quantico", Beverley cho hay.

Chiếc Boeing 777-200ER gặp sự cố được Boeing bàn giao cho hãng hàng không Continental Airlines tháng 11/1998. United Airlines sau đó đã mua lại hãng hàng không này. Máy bay được trang bị hai động cơ do hãng General Electric sản xuất.

