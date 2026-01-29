Máy bay chở khách Anh rơi bánh khi cất cánh

Phi cơ của hãng hàng không British Airways rơi một bánh xe khi cất cánh từ bang Nevada của Mỹ, nhưng không phải quay đầu hạ cánh.

Sự cố xảy ra tối 26/1 khi máy bay Airbus A350-1000 của hãng hàng không British Airways cất cánh từ sân bay quốc tế Harry Reid ở thành phố Las Vegas, bang Nevada, Mỹ để tới thủ đô London của Anh, nhưng thông tin và hình ảnh về sự việc chỉ được công bố hôm 28/1.

Video tại hiện trường cho thấy máy bay tăng tốc và cất cánh bình thường. Tuy nhiên, một bánh xe ở cụm càng chính bên phải đã rơi xuống đất khi càng đáp thu vào. Chiếc A350-1000 sau đó tiếp tục hành trình gần 10 giờ và hạ cánh an toàn ở London.

Phi cơ Anh rơi bánh khi khởi hành Phi cơ British Airways rơi bánh khi cất cánh từ bang Nevada, Mỹ, trong video công bố hôm 28/1. Video: Independent

Giới chức Mỹ cho biết bánh xe đã được thu hồi, không có thương tích hay thiệt hại vật chất tại sân bay. Chưa rõ nguyên nhân dẫn tới sự cố.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) đã nhận thông tin về sự cố. Cục Hàng không Liên bang Mỹ cũng thông báo sẽ điều tra sự việc.

Máy bay Airbus A350-1000 được trang bị hai cụm càng đáp chính, mỗi cụm có 6 bánh xe. Thiết kế này cho phép phi cơ có thể cất hạ cánh an toàn, ngay cả khi một bánh bị rơi hoặc xẹp.

