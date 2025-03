Máy bay chở hàng siêu thanh tốc độ Mach 10

Một công ty ở Mỹ lên kế hoạch phát triển máy bay chở hàng siêu thanh có thể bay ở tốc độ Mach 10 (12.348 km/h) với thiết kế có người lái.

Hình dáng của máy bay chở hàng siêu thanh HYPERLiner Cargo. Ảnh: Hyperian Aerospace

Công ty Hyperian Aerospace hy vọng mẫu máy bay chở hàng HYPERLiner Cargo của họ sẽ mang lại "một cuộc cách mạng trong vận chuyển toàn cầu". HYPERLiner có thể chở 10 tấn hàng tới bất cứ nơi nào trong thời gian chưa đến 1,5 giờ. Ví dụ, phương tiện có khả năng chở hàng từ New York tới London trong 27 phút, từ New York tới Dubai trong 54 phút, thậm chí bay giữa New York và Sydney trong một giờ 30 phút, Interesting Engineering hôm 26/3 đưa tin.

Hyperian Aerospace sẽ sử dụng hydro làm nhiên liệu cho máy bay, giúp giảm lượng khí thải carbon dioxide ra môi trường. Thiết kế của phương tiện hướng tới có người lái thay vì drone. HYPERLiner sẽ giải quyết vấn đề di chuyển chậm, tắc nghẽn và tiêu tốn nhiên liệu của máy bay chở hàng thông thường. Thay vì chờ hơn 12 giờ cho những chuyến bay chở hàng đường dài, mẫu máy bay mới sẽ đưa hàng hóa thiết yếu tới nơi nhanh chóng, định hình lại chuỗi cung ứng toàn cầu. Thay vì thải khí như Boeing 747, HYPERLiner sẽ chạy bằng hydro nén giúp vận chuyển bằng đường hàng không trở nên rẻ và bền vững hơn.

Ngoài HYPERLiner, Hyperian Aerospace cũng ra mắt thiết kế của nhiều mẫu máy bay siêu thanh tốc độ cao khác, bao gồm máy bay phản lực chở khách thương mại, máy bay quân sự để do thám và tấn công, máy bay vũ trụ và thậm chí tên lửa. Đặc biệt, dòng máy bay cất hạ cánh thẳng đứng SKYLIFT với sức chứa 50 hành khách có tầm hoạt động 4.828 km sẽ phục vụ nhu cầu ngày càng tăng về giao thông hàng không thuận tiện giữa những cộng đồng nhỏ và trung tâm lớn.

Ngoài ra, công ty sẽ phát triển các mẫu tên lửa HYPERMissiles HM1, HM2 và HM3, có tốc độ từ Mach 15 (18.522 km/h) tới Mach 25 (30.870 km/h). Tương tự HYPERLiner, máy bay phản lực quân sự HYPERBomber cũng bay ở tốc độ Mach 10. Phương tiện có tầm hoạt động 22.224 km và khả năng bay tới mọi nơi trên Trái Đất trong vòng 1,5 giờ.

An Khang (Theo Interesting Engineering)