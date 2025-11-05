Máy bay chở hàng rơi ở Mỹ, phát nổ dữ dội

Máy bay chở hàng MD-11 thuộc hãng vận tải UPS rơi khi cất cánh từ sân bay thành phố Louisville, phát nổ và tạo ra cột khói khổng lồ.

Tai nạn xảy ra gần sân bay quốc tế Muhammad Ali thuộc thành phố Louisville, bang Kentucky của Mỹ vào khoảng 17h15 ngày 4/11 (5h15 hôm nay giờ Hà Nội). Sự việc gây ra đám cháy lớn, tạo thành cột khói kéo dài nhiều km và có thể quan sát từ xa.

Video tại hiện trường cho thấy ngọn lửa bốc lên từ cánh trái máy bay. Phi cơ đã rời mặt đất, nhưng liên tục tròng trành và không tăng được độ cao, sau đó rơi xuống đất và phát nổ.

Máy bay bốc cháy và rơi khi cất cánh tại thành phố Louisville, bang Kentucky, Mỹ ngày 4/11. Video: KFSV12

Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết phi cơ gặp nạn là máy bay McDonnell Douglas MD-11 của hãng vận tải UPS, khi đó chuẩn bị thực hiện hành trình đến thành phố Honolulu ở quần đảo Hawaii. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) thông báo đang mở cuộc điều tra về nguyên nhân dẫn tới sự việc.

UPS thông báo trên máy bay có 3 thành viên tổ lái, nhưng không cung cấp chi tiết về tình trạng của họ.

Cảnh sát thành phố Louisville (LMPD) cho biết đã ghi nhận những trường hợp "bị thương", song chưa công bố thông tin cụ thể. Chính quyền Louisville yêu cầu người dân trong bán kính 8 km quanh hiện trường ở yên tại chỗ và tìm nơi trú ẩn, do nguy cơ cháy nổ tiếp diễn.

Cột khói bốc lên tại sân bay thành phố Louisville, bang Kentucky, sau tai nạn ngày 4/11. Ảnh: CNN

Máy bay MD-11 được thiết kế và sản xuất bởi tập đoàn McDonnell Douglas, sau này thuộc Boeing. Đây từng là máy bay chở khách thân rộng được ưa chuộng khi ra mắt năm 1990, trước khi phần lớn chuyển đổi sang mục đích vận tải do chi phí nhiên liệu tăng cao.

Theo Boeing, chiếc MD-11 có khối lượng cất cánh tối đa 286 tấn, trong đó hơn 117 tấn là nhiên liệu.

Thanh Danh (Theo KFVS12, CNN)