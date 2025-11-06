Máy bay chở hàng Mỹ rơi một động cơ trước khi gặp nạn

Một động cơ bốc cháy rồi rơi khỏi phi cơ chở hàng MD-11 của hãng vận tải UPS trước khi phương tiện lao xuống đất khiến 11 người chết.

Máy bay chở hàng McDonnell Douglas MD-11 của hãng vận tải UPS với ba thành viên phi hành đoàn rơi vào khoảng 17h15 ngày 4/11 trong lúc đang cất cánh từ thành phố Louisville, bang Kentucky đến Honolulu, Hawaii. Phi cơ được tiếp đầy nhiên liệu cho hành trình bay dài 8,5 giờ, dẫn đến đám cháy lớn sau vụ nổ tại khu vực gần sân bay.

Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia Mỹ (NTSB) đã cử đội điều tra đến hiện trường. Todd Inman, thành viên NTSB, cho biết các điều tra viên xem xét video trích xuất từ camera an ninh sân bay và "thấy động cơ bên trái rơi khỏi cánh khi phi cơ bắt đầu khởi hành".

"Động cơ bên trái vẫn nằm lại ở sân bay", Inman nói.

Khoảnh khắc quả cầu lửa bùng lên trong vụ rơi máy bay chở hàng Mỹ Máy bay bốc cháy và rơi khi cất cánh tại Louisville ngày 4/11. Video: KFSV12

Theo NTSB, phi cơ gặp nạn được sản xuất năm 1991 và có ba động cơ. Giới chức đã tìm thấy hai hộp đen của máy bay, gồm thiết bị ghi âm buồng lái và thiết bị ghi dữ liệu hành trình bay. Chúng sẽ được gửi về Washington để phân tích.

Thống đốc bang Kentucky Andy Beshear gọi vụ tai nạn là "thảm kịch đau lòng và không thể tưởng tượng nổi". 3 người trên máy bay và 8 người dưới mặt đất thiệt mạng.

"Số người chết là 11 và có thể tăng lên 12 vào cuối ngày 5/11", ông Beshear nói, thêm rằng lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm một số người còn mất tích.

Khói đen bốc lên từ khu vực phi cơ chở hàng MD-11 của UPS rơi xuống gần sân bay quốc tế Louisville, bang Kentucky, ngày 4/11. Ảnh: AFP

Đây là tai nạn chết chóc nhất trong lịch sử hoạt động của UPS, chấm dứt chuỗi 16 năm không có tai nạn hàng không thương mại gây chết người của Mỹ.

Máy bay MD-11 được thiết kế và sản xuất bởi tập đoàn McDonnell Douglas, sau này thuộc Boeing. Đây từng là máy bay chở khách thân rộng được ưa chuộng khi ra mắt năm 1990, trước khi phần lớn chuyển đổi sang mục đích vận tải do chi phí nhiên liệu tăng cao.

Theo Boeing, chiếc MD-11 có khối lượng cất cánh tối đa 286 tấn, trong đó hơn 117 tấn là nhiên liệu.

Như Tâm (Theo Reuters, AFP)