Máy bay chở Chủ tịch EC bị gây nhiễu GPS

Máy bay chở Chủ tịch EC von der Leyen bị gây nhiễu GPS trên bầu trời Bulgaria, phi công được cho là phải dùng bản đồ giấy để hạ cánh.

"Chúng tôi xác nhận rằng hệ thống định vị GPS đã bị gây nhiễu", Arianna Podesta, phát ngôn viên Ủy ban châu Âu (EC), ngày 1/9 cho biết. "Chính quyền Bulgaria nghi ngờ sự gián đoạn tín hiệu GPS này do Nga gây ra, song không rõ họ chủ đích nhắm mục tiêu đến máy bay đó hay không".

Giới chức Bulgaria trước đó thông báo máy bay chở Chủ tịch EC Ursula von der Leyen bị gây nhiễu khiến hệ thống định vị GPS trên phi cơ bị vô hiệu hóa khi tiếp cận sân bay Plovdiv.

"Để đảm bảo sự an toàn của chuyến bay, cơ quan kiểm soát không lưu lập tức đề nghị phi công sử dụng phương pháp hạ cánh thay thế bằng các công cụ định vị mặt đất", chính phủ Bulgaria ra tuyên bố cho hay.

Máy bay chở Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại Mihail Kogalniceanu, Romania ngày 1/9. Ảnh: Reuters

Máy bay sau đó hạ cánh an toàn tại Plovdiv mà không cần thay đổi đường bay. Tờ Financial Times dẫn lời một nguồn thạo tin cho biết "toàn bộ hệ thống GPS quanh sân bay bị vô hiệu hóa". "Sau khi bay vòng quanh sân bay khoảng một tiếng, phi công quyết định dùng bản đồ giấy để hạ cánh".

Cơ quan Quản lý Không lưu Bulgaria cho biết họ ghi nhận số vụ gây nhiễu GPS gia tăng đáng kể từ 2/2022, thời điểm xung đột Nga - Ukraine bùng phát. "Hoạt động can thiệp nói trên làm gián đoạn việc thu chính xác tín hiệu GPS, gây ra nhiều thách thức vận hành máy bay và hệ thống mặt đất", cơ quan này cho biết.

Theo Financial Times, các vụ gây nhiễu GPS cũng gia tăng đáng kể tại khu vực Biển Baltics và các quốc gia Đông Âu gần Nga trong những năm qua, ảnh hưởng tới máy bay, tàu thuyền và người dân sử dụng hệ thống định vị vệ tinh này.

"Chúng tôi ghi nhận nhiều vụ gây nhiễu và làm giả tín hiệu GPS như vậy, đặc biệt là khu vực phía đông của liên minh", phát ngôn viên EC cho biết. "Châu Âu là khu vực ảnh hưởng nặng nề nhất vì hoạt động này".

Nga chưa bình luận về thông tin của EC và giới chức Bulgaria. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết thông tin của Financial Times là "không chính xác".

Bà von der Leyen đang có chuyến công du 7 nước ở sườn đông Liên minh châu Âu (EU), được ví là các quốc gia tiền tuyến của khối, thảo luận về khả năng sẵn sàng phòng thủ để ứng phó với xung đột Nga - Ukraine. Sau khi kết thúc chuyến thăm Bulgaria, máy bay chở Chủ tịch EC rời Plovdiv mà không gặp sự cố nào.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, FT)