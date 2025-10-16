Máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nứt kính, phải hạ cánh khẩn

Máy bay chở Bộ trưởng Hegseth phải hạ độ cao, bật mã phát đáp khẩn cấp và hạ cánh ngoài kế hoạch ở Anh vì nứt kính chắn gió.

Sự việc xảy ra khi máy bay C-32A chở Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đang ở vùng trời phía tây nam Ireland hôm 15/10. Dữ liệu trên trang theo dõi hàng không dân sự FlightRadar24 cho thấy phi cơ bắt đầu hạ độ cao và quay đầu về phía đông, duy trì độ cao 3.000 m và bật mã phát đáp "7700".

Mã "7700" được dùng khi xuất hiện tình huống khẩn nguy trên không, như sự cố động cơ, mất áp suất khoang hành khách hay có người cần trợ giúp y tế.

Dữ liệu chuyến bay chở ông Hegseth hôm 15/10. Ảnh: FlightRadar24

Máy bay sau đó hạ cánh xuống căn cứ không Mildenhall ở Anh.

"Phi cơ chở Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth phải hạ cánh ngoài kế hoạch ở Anh do kính chắn gió bị nứt, khi ông đang trên đường về Mỹ sau cuộc họp bộ trưởng NATO. Quyết định hạ cánh đã tuân thủ quy trình vận hành thông thường, tất cả mọi người trên máy bay, trong đó có cả Bộ trưởng Hegseth, đều an toàn", Lầu Năm Góc cho hay.

Sau khi máy bay hạ cánh, ông Hegseth cũng thông báo mình đã an toàn. "Tất cả đều ổn. Cảm ơn Chúa. Tiếp tục nhiệm vụ!", ông viết trên mạng xã hội.

Máy bay C-32A Mỹ chuẩn bị hạ cánh xuống Tây Ban Nha hồi năm 2022. Ảnh:Planespotters

C-32A là phiên bản được tùy chỉnh đặc biệt từ máy bay thương mại Boeing 757-200 để phục vụ trong không quân Mỹ, chuyên chở các lãnh đạo Mỹ, trong đó có Phó tổng thống, Đệ nhất phu nhân, Ngoại trưởng cùng các thành viên nội các và quốc hội. Không quân Mỹ hiện duy trì đội bay 4 chiếc C-32A.

Hồi tháng 2, một chiếc C-32A chở Ngoại trưởng Marco Rubio và Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Jim Risch cũng phải quay đầu về nơi xuất phát khoảng 90 phút sau khi cất cánh vì kính chắn gió buồng lái bị nứt.

Vũ Hoàng (Theo BBC, AP, Reuters)