Máy bay bập bềnh trên biển sau vụ trượt khỏi đường băng ở Hong Kong

Video hiện trường cho thấy chiếc Boeing 747 do AirACT vận hành bị hư hại nặng, chìm một phần dưới nước sau tai nạn ở sân bay Hong Kong.

Hãng thông tấn Reuters hôm nay công bố video cho thấy máy bay vận tải Boeing 747 với phần đuôi gãy rời, cánh chính và một phần thân chìm dưới biển, trong khi mũi ghếch lên bờ kè ở rìa sân bay quốc tế Hong Kong của Trung Quốc. Cầu trượt thoát hiểm ở hai bên sườn máy bay đã được kích hoạt.

Trong hình ảnh còn lại, các động cơ của chiếc Boeing 747 đã chìm hẳn dưới nước, trong khi cụm cánh tà bập bềnh do sóng biển. Giới chức Hong Kong cũng triển khai nhiều tàu cứu hộ và xuồng để phong tỏa khu vực.

Hiện trường vụ máy bay trượt khỏi đường băng ở Hong Kong Hiện trường vụ máy bay vận tải Boeing 747 lao xuống biển ở Hong Kong ngày 20/10. Video: Reuters

Máy bay vận tải Boeing 747 của hãng hàng không Emirates, do hãng hàng không AirACT của Thổ Nhĩ Kỳ vận hành và mang số hiệu chuyến bay EK9788, trượt khỏi đường băng phía bắc Sân bay Quốc tế Hong Kong của Trung Quốc khi đang hạ cánh vào sáng sơm 20/10.

Cảnh sát Hong Kong nhận định chiếc Boeing 747 đã va chạm với một phương tiện mặt đất, khiến cả máy bay và phương tiện này rơi xuống vùng biển ngoài đường băng.

Dữ liệu trên trang theo dõi hàng không FlightRadar24 cho thấy máy bay duy trì đường hạ cánh ổn định, trước khi đột ngột ngoặt gấp sang trái và lao ra hướng biển.

Giới chức địa phương cho hay một người đàn ông trên phương tiện mặt đất đã thiệt mạng tại chỗ, người còn lại được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện. Cả 4 thành viên tổ lái trên máy bay đều thoát hiểm an toàn và không bị thương.

Phát ngôn viên Cơ quan giao thông vận tải Hong Kong bày tỏ quan ngại về sự việc, cho biết giới chức sẽ nỗ lực điều tra nguyên nhân tai nạn.

Đây là sự cố máy bay lao khỏi đường băng thứ hai xảy ra tại sân bay quốc tế Hong Kong trong vòng hai tháng qua. Ngày 8/9, máy bay của HK Express từ Bắc Kinh cũng trượt khỏi đường băng phía bắc sau khi hạ cánh giữa lúc bão cấp 8 đổ bộ. Máy bay đâm vào biển báo và dừng lại ở bãi cỏ, không có ai bị thương.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters)