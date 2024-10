Máy bay Ấn Độ liên tiếp bị dọa đánh bom

Hai chuyến bay nội địa của Ấn Độ phải chuyển hướng vì bị dọa đánh bom, sau sự cố tương tự với phi cơ của Air India Express trên bầu trời Singapore.

Chuyến bay của hãng Akasa Air hôm nay cất cánh từ thủ đô New Delhi và dự kiến đến thành phố Bengaluru ở miền nam Ấn Độ thì nhận được cảnh báo an ninh, sau khi hãng hàng không nhận được lời đe dọa đánh bom. Máy bay đã được lệnh quay lại sân bay ở New Delhi để đề phòng.

Hãng Akasa Air cho biết cơ trưởng đã tuân thủ "tất cả quy trình khẩn cấp cần thiết để hạ cánh an toàn ở Delhi". Hãng thêm rằng chuyến bay chở 184 hành khách, trong đó có 3 trẻ sơ sinh.

Một chuyến bay khác của hãng hàng không nội địa IndiGo bay từ Mumbai đến New Delhi cùng ngày phải chuyển hướng đến thành phố Ahmedabad, bang Gujarat vì lời đe dọa tương tự.

Zulfiquar Hasan, tổng giám đốc Cục An ninh Hàng không Dân dụng Ấn Độ (BCAS), cho biết "bầu trời Ấn Độ hoàn toàn an toàn", thêm rằng cảnh sát đang nỗ lực xác định thủ phạm tung ra những lời đe dọa đánh bom.

"Chúng tôi tin sẽ tìm ra những kẻ này và xử phạt nghiêm khắc theo luật định", Hasan nói.

Một máy bay của hãng Akasa Air đang hạ cánh xuống sân bay quốc tế Indira Gandhi, New Delhi hồi tháng 6/2023. Ảnh: AFP

Indian Express đưa tin 12 chuyến bay nội địa và quốc tế của Ấn Độ đã bị dọa đánh bom kể từ ngày 14/10, trong đó một số lời đe dọa được đăng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, tất cả đều là báo động giả.

Singapore ngày 15/10 điều hai tiêm kích F-15SG hộ tống chuyến bay của Air India Express tránh xa khu vực đông dân cư, sau khi phi cơ bị dọa đánh bom. Máy bay chở khách sau đó hạ cánh an toàn xuống sân bay Changi của đảo quốc Đông Nam Á.

Hãng Air India cùng ngày thông báo một máy bay của hãng từ New Delhi tới Chicago, Mỹ cũng phải hạ cánh khẩn cấp tại Canada vì "lời đe dọa an ninh đăng trên mạng". Chuyến bay đã hạ cánh an toàn tại thành phố Iqaluit ở cực bắc Canada, trước khi hành khách được tiếp tục bay tới Chicago.

Tuần này, hãng hàng không IndiGo cũng nhận được những đe dọa tương tự với hai chuyến bay sắp cất cánh đến Jeddah ở Arab Saudi và Muscat ở Oman, theo truyền thông Ấn Độ.

Thùy Lâm (Theo AFP)