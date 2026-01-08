May 10 đạt doanh thu hơn 5.100 tỷ đồng

Doanh nghiệp truyền thống 80 năm ngành may mặc đạt doanh thu 5.136 tỷ đồng với lợi nhuận 212 tỷ đồng, vượt mục tiêu đặt ra.

Thông tin trên được ông Thân Đức Việt, Tổng giám đốc Công ty May 10, nêu trong lễ đón nhận Huân chương lao động hạng nhất, ngày 8/1. Kết quả trên vượt mục tiêu đề ra doanh thu 5.055 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 135 tỷ đồng hồi đầu năm. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 328 triệu USD năm qua, đơn vị này kỳ vọng đến 2030 chạm mốc 1 tỷ USD. Thu nhập bình quân của 12.000 lao động hiện đạt hơn 11 triệu đồng mỗi tháng, thưởng Tết năm ngoái bình quân 1,4 tháng lương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm xưởng sản xuất veston của May 10 chiều 8/1. Ảnh: Mạnh Quân

May 10 khởi nguồn từ xưởng may quân trang thô sơ tại chiến khu Việt Bắc năm 1946. Thăm xí nghiệp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh chặng đường 80 năm là minh chứng cho tinh thần tự lực tự cường của doanh nghiệp Việt. Thủ tướng đánh giá cao doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn vẫn đạt doanh thu hơn 5.100 tỷ đồng, đặc biệt mô hình trường dạy nghề, cơ sở mầm non, y tế tại chỗ là hình mẫu an sinh xã hội cần lan toả.

Dệt may có hơn 7.000 doanh nghiệp với 3 triệu lao động đóng góp 10% vào GDP Việt Nam năm 2025. Toàn ngành đạt kỷ lục xuất khẩu với 46 tỷ USD trong bối cảnh thế giới biến động, đứt gãy chuỗi cung ứng, xu hướng thời trang thay đổi liên tục.

Thủ tướng đề nghị ngành dệt may cũng như May 10 trong bối cảnh mới cần chú trọng chuyển đổi số, xanh hóa sản xuất, dùng năng lượng sạch... nâng tầm vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu, từ gia công lên bậc cao hơn để không chỉ là nơi may thuê mà là nơi định hình phong cách thời trang thế giới. Doanh nghiệp dệt may đặc biệt phải khai thác hiệu quả thị trường nội địa với hơn 100 triệu người dân, dành nguồn lực chăm lo cho người lao động.

"Lãnh đạo doanh nghiệp báo cáo năm ngoái tiền thưởng cho lao động đạt 1,4 tháng lương, năm nay phấn đấu hai tháng lương, năm sau phải tốt hơn năm trước", Thủ tướng nói.

Hồng Chiêu