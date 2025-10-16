Maxport ứng dụng SAP S/4HANA, chuẩn hóa chuỗi cung ứng thời trang

SAP S/4HANA for Fashion and Vertical Business giúp Maxport chuẩn hóa quản lý sản phẩm, tối ưu kế hoạch sản xuất, tài chính, tăng minh bạch và tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế.

Tại sự kiện công bố vận hành hệ thống SAP S/4HANA for Fashion and Vertical Business ở Hà Nội cuối tháng 9, Maxport cho biết họ và TDI APJ khởi động dự án này từ năm 2019. Tuy nhiên do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 cùng loạt thách thức, đôi bên buộc phải tạm dừng.

Trong giai đoạn khó khăn, cả hai vẫn đồng hành vượt mọi trở ngại. Tháng 5/2024, hai đơn vị quyết định tái khởi động SAP S/4HANA, hiện chính thức khởi đầu, đánh dấu cột mốc quan trọng của Maxport trong công cuộc chuyển đổi số.

Ngành thời trang có tính phức tạp rất cao, đặc trưng bởi khối lượng dữ liệu sản phẩm khổng lồ, vòng đời ngắn và sự thay đổi liên tục theo mùa. Việc quản lý Bill of Materials (BOM) - gồm vải, chỉ, khóa kéo, nhãn mác và bao bì - cũng là thách thức lớn. SAP S/4HANA for Fashion and Vertical Business được phát triển nhằm giúp giải quyết những phức tạp này thông qua các quy trình có cấu trúc và tự động hóa, hỗ trợ Maxport nâng cao hiệu quả hoạt động, độ chính xác lẫn khả năng tuân thủ loạt tiêu chuẩn quốc tế.

Trong đó, tính năng Generic Article và Article Variant góp phần chuẩn hóa khâu quản lý sản phẩm trên "ma trận" màu - size, giảm thiểu trùng lặp dữ liệu, đồng thời tăng cường độ chính xác trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Hệ thống cũng hỗ trợ số hóa, tiêu chuẩn hóa quy trình quản lý BOM, giúp tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa bộ phận tài chính và sản xuất, nhằm tối ưu hóa việc kiểm soát nguyên vật liệu, lập kế hoạch sản xuất, tính toán chi phí.

Đặc biệt, tính năng Season & Collection Management giúp Maxport quản lý đơn hàng, kế hoạch sản xuất theo từng mùa và bộ sưu tập, đảm bảo tiến độ sản xuất đồng bộ với lịch ra mắt sản phẩm toàn cầu.

Đội ngũ Maxport và TDI APJ chụp lưu niệm. Ảnh: Maxport

Việc vận hành hệ thống SAP S/4HANA for Fashion and Vertical Business tại Maxport không chỉ là cột mốc về kỹ thuật, mà còn là bước đi chiến lược hướng tới tăng trưởng bền vững. Hệ thống giúp nâng cao tính minh bạch tài chính, tăng cường khả năng kiểm soát rủi ro về pháp lý, thuế và kiểm toán, đồng thời đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế trong toàn bộ chuỗi cung ứng thời trang.

Quan trọng hơn, dự án là nền tảng để đơn vị tối ưu nguyên phụ liệu, giảm lãng phí ở khâu sản xuất, nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc, từ đó đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe về ESG (môi trường, xã hội, quản trị). Thành tựu này vừa củng cố niềm tin của đối tác toàn cầu, vừa đưa Maxport trở thành hình mẫu điển hình tại châu Á - Thái Bình Dương trong việc ứng dụng công nghệ để thúc đẩy tăng trưởng bền vững và năng lực cạnh tranh dài hạn.

Tại sự kiện cuối tháng 9, ông David Tan, Tổng giám đốc TDI APJ Vietnam, cho biết họ là một trong những đối tác triển khai SAP hàng đầu trong khu vực. Với thế mạnh về bán lẻ và thời trang, doanh nghiệp nỗ lực hỗ trợ khách hàng chuyển đổi số, hướng tới tương lai vững vàng hơn nhờ công nghệ.

"Chúng tôi phấn khởi khi đồng hành Maxport trong công cuộc chuyển đổi số. Sự kiện vận hành chính thức cho thấy tinh thần bền bỉ, cam kết chung của đôi bên trên con đường hướng tới thành công lâu dài", ông David Tan nói.

Ông Nguyễn Lê Huy, Giám đốc chiến lược Maxport Vietnam, nói về hành trình chuyển đổi số cùng TDI APJ. Ảnh: Maxport

Trong khuôn khổ sự kiện, ông Nguyễn Lê Huy, Giám đốc chiến lược Maxport Vietnam, chỉ ra giữa bối cảnh ngành may mặc ngày càng cạnh tranh, yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng lẫn tối ưu hóa chi phí sản xuất..., ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả vận hành, năng suất là hướng đi tất yếu.

Hiện Maxport tập trung hai hướng chính: đầu tư máy móc, thiết bị để tăng năng suất; đẩy mạnh số hóa, phủ công nghệ thông tin toàn bộ chuỗi hoạt động - từ phát triển sản phẩm, quản lý sản xuất, nhân sự đến tài chính. Hệ thống góp phần cung cấp dữ liệu kịp thời, hỗ trợ ban lãnh đạo đưa ra quyết định chính xác, hiệu quả.

"Dự án SAP S/4HANA là bước nâng cấp quan trọng trong hành trình chuyển đổi số của Maxport, tiếp tục khẳng định vai trò của ERP như 'hệ thống lõi' - kết nối, tích hợp, tối ưu nguồn lực, từ đó nâng cao năng lực quản trị và sức cạnh tranh trong giai đoạn phát triển mới", ông Lê Huy phân tích.

Ông Nguyễn Hồng Việt - Managing Director, SAP Việt Nam phát biểu tại sự kiện cuối tháng 9. Ảnh: Maxport

Tiếp lời, ông Nguyễn Hồng Việt, Managing Director SAP Việt Nam, cho rằng hành trình này rất ý nghĩa và đánh giá cao sự bền bỉ, nỗ lực của cả TDI APJ lẫn Maxport khi song hành vượt nhiều thử thách.

"Cảm ơn Maxport vì đã tin tưởng và đối tác triển khai TDI APJ vì tinh thần hợp tác mạnh mẽ. Sự kiện sẽ là bước đệm vững chắc cho thành tựu lớn hơn trong chặng đường phía trước", ông Nguyễn Hồng Việt nói thêm.

Đông Vệ