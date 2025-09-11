Maxcare Home phân phối ghế massage trị liệu Nhật Bản

Maxcare Home ra mắt thị trường Việt Nam hai mẫu ghế massage D.Core 2 và Family Inada iFit Pro, được Bộ Y tế Nhật Bản chứng nhận là thiết bị y tế.

Hai mẫu ghế massage được Maxcare Home phân phối trang bị công nghệ trị liệu sâu, giúp thư giãn và có thể giảm đau, tối ưu hiệu quả chăm sóc sức khỏe tại nhà. Theo doanh nghiệp này, các dòng ghế massage phổ thông thường chỉ xoa bóp bề mặt, tạo thư giãn nhất thời, không tác động đến tầng cơ sâu, nguyên nhân gây đau nhức vai gáy, lưng, căng cứng cơ.

"Để giải quyết tận gốc vấn đề này, cần một công nghệ trị liệu đủ sâu và chính xác để tác động đến các cơ lõi", đại diện Maxcare Home lý giải việc phân phối hai dòng sản phẩm mới.

Thiết kế con lăn mô phỏng ngón tay cái của người trị liệu. Ảnh: Maxcare

Theo đó, dòng máy massage D.Core 2 là kết quả của 5 năm nghiên cứu với công nghệ độc quyền True Shiatsu Action của hãng. Con lăn trên thiết bị mô phỏng ngón tay cái của người trị liệu, thực hiện các động tác ấn, day, miết với lực sâu 66 mm, giúp tiếp cận tầng cơ thứ hai. Máy có 10 con lăn chuyên biệt, mở rộng diện tích tiếp xúc với thao tác gần giống bàn tay thật. Con lăn có thể bập bênh tự nhiên, tránh gây đau ở vùng cổ gáy nhạy cảm.

Máy thiết kế với tinh thần Wabi-sabi của người Nhật, ốp gỗ óc chó với ánh sáng dịu bên hông, phù hợp đa dạng không gian gia đình. Theo hãng, sản phẩm này được chính phủ Nhật Bản cấp chứng nhận là thiết bị y tế loại 2, công nhận là ghế massage y tế trị liệu.

Người dùng trải nghiệm máy massage D.Core 2. Ảnh: Maxcare

Dòng máy Family Inada iFit Pro cũng có chứng nhận thiết bị y tế, tích hợp công nghệ con lăn 4D A.I quét dáng người, chỉnh lực theo từng vùng cơ. Sản phẩm có 37 túi khí toàn thân, cho trải nghiệm massage đa chiều, gồm chế độ kéo giãn 195 độ, hứa hẹn khả năng giải phóng áp lực cột sống. Mẫu máy này thiết kế nhỏ gọn, phù hợp không gian sống trẻ trung, giá bán hơn 80 triệu đồng.

"Gia đình "Hai em bé lai", chuyên gia công nghệ Khánh Lifetech, gia đình MC Anh Phương đều đánh giá hai dòng ghế massage là trợ thủ giúp tái tạo năng lượng, duy trì trạng thái thể chất và tinh thần", đại diện Maxcare Home nói. Khánh Lifetech cho rằng, D.Core 2 tác động sâu để đánh tan sự căng cứng, trong khi iFit Pro mang đến cảm giác êm dịu, đủ lực để phục hồi năng lượng.

Gia đình "Hai em bé lai" trải nghiệm bộ đôi ghế massage D.Core 2 và iFit Pro. Ảnh: Maxcare

Gia đình "Hai em bé lai" cho rằng, D.Core 2 hiệu quả trong trị liệu, là món đồ nội thất sang trọng, trong khi iFit Pro tối giản, phụ huynh trong gia đình có thể dễ dàng thao tác, không cần hướng dẫn.

Phân phối hai dòng ghế nhập khẩu Nhật Bản, Maxcare Home kỳ vọng sản phẩm sẽ kiến tạo xu hướng chăm sóc sức khỏe tại gia, giúp phòng ngừa vấn đề cơ xương khớp, nâng chất lượng cuộc sống cho gia đình Việt.

