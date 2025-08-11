Mauro Icardi là thiện xạ bắn ná thời còn ở La Masia

Dùng ná bắn chim bồ câu là một trò nghịch của tiền đạo Argentina Mauro Icardi thời còn ăn tập ở lò đào tạo Barca - La Masia.

Tại La Masia, vô số tài năng đã được rèn giũa, và gắn với họ là nhiều câu chuyện độc đáo. Một trong số đó vừa được Sergi Gomez, trung vệ từng trưởng thành từ học viện lừng danh và được Pep Guardiola gọi lên đội một Barca mùa 2010-2011, tiết lộ trên kênh El After de Post United hôm 4/8.

Cầu thủ gốc Catalonia đã kể lại một kỷ niệm khó quên cùng Icardi, hiện là tiền đạo của Galatasaray, khi cả hai ở chung phòng ký túc xá tại La Masia cùng hai tài năng trẻ khác thời đó là Marc Muniesa và Sergi Roberto.

"Icardi đến La Masia sau tôi khoảng hai năm, và chúng tôi là đồng đội trong ba hay bốn mùa giải. Có một mùa, chúng tôi ở chung phòng. Một ngày, cậu ấy rủ tôi ra công viên gần ký túc xá chơi, và mang theo chiếc ná tự chế với mẫu gỗ nhỏ hình chữ Y và dây cao su", Gomez kể.

Chuyện Icardi dùng ná bắn chim và nướng chiến lợi phẩm để ăn gây xôn xao trên mạng xã hội sau tiết lộ của Sergio Gomez. Ảnh: Andre Marin

"Đến công viên, Icardi lên vào một cây thông cao vút và hỏi 'Cậu thấy gì trên kia không?'. Tôi chỉ thấy những quả thông, nhưng Icardi khăng khăng 'Không, cao hơn nữa kìa'. Hóa ra, đó là một con chim bồ câu nhỏ xíu mà tôi gần như không nhìn thấy rõ. Rồi cậu ấy nhặt một viên đá, kéo căng dây ná và... bùm! Con chim bị hạ từ độ cao 20 hoặc 30 mét".

Trở về sau "cuộc đi săn", Icardi nhổ lông, xiên một sợi dây qua chú chim, nhóm lửa nướng rồi ăn "chiến lợi phẩm" trước người bạn mới. Gomez cười khanh khách rồi kể tiếp: "Lúc đó, tôi nghĩ 'Mới quen mà cậu ta đã nghịch thế này, không biết còn chuyện gì ghê gớm hơn nữa đang chờ phía trước'. Nhưng tôi rất quý Icardi. Hai chúng tôi có nhiều kỷ niệm, và nếu cậu ấy xem được, Icardi sẽ biết tôi luôn giữ kỷ niệm đặc biệt này trong lòng".

Gomez diễn lại động tác bắn ná thiện xạ của Icardi trong podcast. Ảnh: Post United

Cùng trưởng thành từ La Masia, nhưng Gomez và Icardi đi theo hai con đường khác nhau. Gomez chỉ đá một trận chính thức cho đội một Barca - trận lượt đi Siêu Cup Tây Ban Nha trước Sevilla tháng 8/2010, rồi phải phiêu bạt qua Celta Vigo, Sevilla rồi Espanyol. Sau khi hết hợp đồng với Espanyol hè này, anh vẫn thất nghiệp vì chưa tìm được bến đỗ mới.

Trong khi đó, Icardi rời La Masia năm 2011 để sang Italy chơi cho Sampdoria và bắt đầu tạo dựng tên tuổi. Sau khi tỏa sáng tại Inter với hai lần đoạt Vua phá lưới vào các mùa 2014-2015 và 2017-2018, anh sang khoác áo PSG từ năm 2019. Tiền đạo người Argentina hiện là ngôi sao trên hàng công Galatasaray tại Thổ Nhĩ Kỳ, dù phải nghỉ gần như trọn mùa vừa qua vì đứt dây chằng đầu gối.

Hà Phương (theo Marca)