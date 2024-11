Mẫu xe mới của Genesis gặp trắc trở vì kiểu cửa mở ngược

Thương hiệu con của Hyundai đối mặt thách thức trong quá trình phát triển cửa mở ngược của mẫu GV90, dự kiến bán trong 2026.

Hyundai đang tái định nghĩa sự sang trọng ở phân khúc SUV với mẫu xe đầu bảng GV90 thuộc thương hiệu con Genesis, dự kiến ra mắt vào 2026. Mẫu xe này sẽ cạnh tranh với các đối thủ Đức như Mercedes GLS và BMW X7, hứa hẹn mang đến hàng loạt công nghệ tiên tiến và thiết kế sang trọng.

Một trong những tính năng nổi bật của GV90 là kiểu cửa mở ngược, giống các mẫu xe Rolls-Royce. Tuy nhiên, báo cáo gần đây cho thấy các thách thức trong sản xuất liên quan đến những cánh cửa sáng tạo này có thể ảnh hưởng đến thời gian ra mắt của GV90.

Genesis Neolun với kiểu cửa mở ngược là nguyên mẫu của GV90. Ảnh: Hyundai

Đang được phát triển dưới tên dự án "JG1", Genesis GV90 được định vị để cách mạng hóa phân khúc SUV hạng sang. Mẫu xe này dự kiến trang bị ít nhất 5 cải tiến công nghệ lớn, với cửa mở ngược là điểm nhấn chính. Mở ra hướng đối diện nhau, những cánh cửa tạo nên một lối ra vào rộng rãi không cần trụ giữa.

Theo lịch trình, các nguyên mẫu GV90 đã phải bắt đầu thử nghiệm thực tế, nhưng hiện vẫn ở trong Trung tâm R&D ở Namyang, Hàn Quốc, do một vấn đề phát sinh từ một trong những tính năng chính. Các cánh cửa liên tục mở khi xe quay rẽ hoặc quay đầu, và hãng chưa tìm được giải pháp cho vấn đề này.

Genesis GV90 sẽ là chiếc xe sản xuất hàng loạt đầu tiên của Hyundai có cửa mở ngược, trước đó đã được giới thiệu trên mẫu concept NeoLun tại New York, Mỹ, vào tháng 3. Dù thú vị, những cánh cửa này đặt ra các thách thức về cấu trúc và an toàn vì không có trụ B truyền thống, cần sự gia cố đáng kể để đảm bảo an toàn cho hành khách trong trường hợp va chạm bên hông cũng như nếu xe bị lật.

Để đáp ứng các yêu cầu an toàn này, Hyundai đã nộp đơn đăng ký bằng sáng chế tại Hàn Quốc, Mỹ và Đức, phát triển công nghệ gia cố và bản lề cửa tiên tiến để chịu được va chạm. Tuy nhiên, báo cáo gần đây chỉ ra rằng có vấn đề nảy sinh với các nguyên mẫu có thể làm trì hoãn thời gian phát hành dự kiến vào 2026 của GV90.

Bên cạnh kiểu cửa độc đáo, Genesis GV90 hứa hẹn mang đến trải nghiệm nội thất sang trọng với nhiều tính năng đột phá. Đáng chú ý là thiết kế ghế xoay cho phép ghế trước quay 180 độ để đối diện với hành khách phía sau, tạo ra không gian thư giãn như phòng khách. Tính năng này thuộc nền tảng xe điện eM mới của Hyundai, lần đầu được giới thiệu vào năm 2022 tại sự kiện CEO Investor Day.

Hyundai Transys, nhà cung ứng ghế của hãng xe Hàn, sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường sức hút của GV90 bằng những chiếc ghế tích hợp loa. Tính năng âm thanh cá nhân hóa này cho phép mỗi hành khách thưởng thức trải nghiệm âm thanh tùy chỉnh, nâng cao giá trị chiếc xe.

Bên cạnh đó, GV90 sẽ trang bị hệ thống sưởi bức xạ nhiệt tiên tiến, vừa được Hyundai giới thiệu gần đây. Phương pháp sưởi này, khi sử dụng cùng điều hòa truyền thống, có thể giảm tiêu thụ năng lượng tới 17%, mang lại giải pháp hiệu quả hơn cho việc lái xe vào mùa đông.

Genesis GV90 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của tập đoàn Hyundai ở phân khúc xe sang. Tuy nhiên, những thách thức gần đây với nguyên mẫu cho thấy sự phức tạp của những thiết kế đầy tham vọng này.

Mỹ Anh (theo Korean Car Blog)