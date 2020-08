Màu xanh hy vọng trên tấm huy chương giải Save the Mekong

Miễn phí tham dự, mỗi bước chạy của runner V-Race sẽ là lời động viên, chia sẻ cùng người dân miền Tây đang chống chọi với tình trạng biến đổi khí hậu.

Giải chạy ảo thứ 3 trong chuỗi V-Race vừa công bố huy chương điện tử và chứng nhận thành tích điện tử. Đây là phần thưởng cho runner hoàn thành cuộc đua hợp lệ, trong thời gian quy định.

Huy chương "Save the MeKong" lấy màu xanh làm chủ đạo, mang ý nghĩa về sự sống. Sắc độ đậm nhạt khác nhau trên huy chương truyền tải hình ảnh một cùng đồng bằng châu thổ sông Mekong trù phú với cánh đồng lúa, thiên nhiên hoang dã và động vật bản địa.

Hình ảnh runner đang chạy được lồng ghép trên sắc vàng, là màu của ánh trăng, thể hiện sự kết nối, hòa nhịp giữa con người và thiên nhiên.

Huy chương điện tử giải "Save the MeKong".

Theo thống kê, trong nửa đầu năm 2020, các loại hình thiên tai đã làm thiệt hại 106.869 ha lúa và hoa màu; 7.328 con gia súc, gia cầm chết. Ước tính thiệt hại do hạn hán khoảng 3.310 tỷ đồng, do xâm nhập mặn khoảng 2.500 tỷ đồng. Không chỉ đời sống của người dân gặp khó khăn mà môi trường sống cũng bị tác động mạnh mẽ. "Save the Mekong" ra đời nhằm gửi gắm thông điệp bảo vệ môi trường sống, nâng cao nhận thức của mọi người với tình trạng biến đổi khí hậu đã và đang diễn ra tại khu vực hạ lưu sông Mekong.

Để tham gia, runner truy cập website dưới đây để đăng ký, từ nay đến 12h ngày 13/8. Kết thúc cuộc đua, ban tổ chức sẽ tổng hợp kết quả và trao huy chương điện tử từ 12h ngày 3/9 – 12h ngày 12/10.

Giống các cuộc đua ảo khác trong hệ thống giải V-Race, vận động viên đăng ký và chạy theo hình thức tích luỹ. Giải không giới hạn số lần chạy và đối tượng tham gia. Vận động viên lựa chọn cự ly theo khả năng của mình sao cho hoàn thành trong thời gian quy định.

Nền tảng V-Race của VnExpress tích hợp với ứng dụng Strava sẽ ghi nhận kết quả. Khi hoàn thành đăng ký thông tin trên trang V-Race, người chơi cần kết nối tài khoản với ứng dụng Strava.

Thành Dương