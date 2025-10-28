Mẫu túi 'cháy hàng' nhờ nữ Thủ tướng Nhật Bản

Nhờ nữ Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi sử dụng, túi thủ công của Hamano bán hết hàng sau vài ngày.

Theo Asisa Business Daily, hãng thủ công cao cấp Nhật Bản Hamano thông báo đơn hàng tăng vọt sau khi bà Sanae Takaichi xuất hiện ở văn phòng hôm 21/10.

"Đến ngày 27/10, lượng đơn đặt hàng túi tăng đột biến. Hai ngày qua, chúng tôi nhận được các đơn đặt hàng tương đương sản lượng một tháng tại nhà máy của chúng tôi. Ngày giao hàng dự kiến đã được điều chỉnh sang tháng 2 hoặc tháng 3 năm sau", hãng viết trên trang web.

Bà Sanae Takaichi xách túi Hamano đến văn phòng hôm 21/10 - ngày bà trở thành nữ Thủ tướng Nhật Bản đầu tiên. Ảnh: Yonhap News

Mẫu túi tote mang tên Grace Delight có giá 136.400 Yen (23,5 triệu đồng), phong cách tối giản. Thiết kế làm bằng da thật, nặng khoảng 700 g, khâu thủ công với tám phiên bản màu sắc. Một số màu được báo cáo đã bán hết.

Theo Asisa Business Daily, Grace Delight là "chiếc túi yêu thích" vì Thủ tướng Sanae Takaichi thường xuyên mang theo. Trên mạng xã hội Nhật Bản, nhiều người bình luận: "Thật tuyệt khi thấy một thương hiệu trong nước được sử dụng", "Tôi muốn mua túi Sanae".

Nhật Bản có nữ thủ tướng đầu tiên Các nghị sĩ vỗ tay khi bà Sanae Takaichi được Hạ viện Nhật Bản bầu làm Thủ tướng ngày 21/10. Video: AFP

Bà Sanae Takaichi, 64 tuổi, trở thành người phụ nữ đầu tiên nắm giữ chức Thủ tướng Nhật Bản trong lịch sử quốc gia, hôm 21/10. Theo Reuters, đây được coi là đỉnh cao của hành trình thăng tiến chính trị không tưởng và là cột mốc quan trọng đối với đất nước mà từ lâu phụ nữ đã phải vật lộn với nhiều định kiến về giới để có được chỗ đứng trong xã hội. Bà ủng hộ chiến lược của cựu thủ tướng Shinzo Abe về kích thích nền kinh tế bằng chi tiêu mạnh tay và nới lỏng chính sách tiền tệ, từng chỉ trích Ngân hàng Nhật Bản vì tăng lãi suất.

Mẫu túi Grace Delight của Hamano được bà Takaichi thường xuyên sử dụng. Ảnh: Hamano

Hamano được thành lập vào năm 1880 tại thị trấn Miyota, tỉnh Nagano, là thương hiệu thủ công mỹ nghệ chuyên cung cấp túi xách cho hoàng gia Nhật Bản. Nhờ hình ảnh gây sốt của bà Takaichi, chính quyền địa phương dự định tận dụng cơ hội này để thúc đẩy sản xuất trong khu vực. Thị trưởng thị trấn Miyota khuyến khích tiêu dùng nội địa thông qua các dịch vụ mạng xã hội (SNS), thông báo người dân có thể mua sản phẩm này qua chương trình thuế địa phương.

Trong thời kỳ giao thoa Đông - Tây đầu thế kỷ 20, khi trang phục phương Tây dần thay thế kimono, thế hệ lãnh đạo thứ hai của Hamano đã cử thợ thủ công sang Pháp học kỹ thuật chế tác đồ da của châu Âu, kết hợp thẩm mỹ đặc trưng Nhật Bản. Các thiết kế của hãng có giá dao động từ 2.400 Yen đến 150.700 Yen (414 nghìn-26 triệu đồng). Ngoài sử dụng da truyền thống, hãng còn khai thác da tái chế, trong đó có da táo.

Họa Mi (theo Asisa Business Daily)