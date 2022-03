Mâu Thủy biến hóa phong cách với tóc ngắn

Người đẹp tên đầy đủ Mâu Thị Thanh Thủy, sinh năm 1992, cao 1,79 m. Cô đăng quang Next Top Model 2013, trở thành Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Mâu Thủy từng tham gia nhiều sàn diễn thời trang quốc tế: New York Fashion Week (2015), New York Couture Fashion Week... Cô trở thành mentor (cố vấn) Vietnam's Next Top Model 2019, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.