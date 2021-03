Mâu thuẫn với vợ vì việc mua nhà chung cùng chị gái

Gần đây, không hiểu sao vợ thường nhắc tới chuyện mua nhà chung lúc trước với ý trách móc tôi không quyết đoán, không biết lo cho vợ con.

Chuyện là đầu năm 2015, hồi đó tôi còn độc thân, đang học tập ở nước ngoài, cùng với gia đình chị gái (thời điểm này anh chị mới có một cháu) mua chung căn hộ chung cư ở Hà Nội với mục đích ban đầu là "có chỗ chui ra chui vào" cho cả gia đình chị và tôi. Tương lai tôi mà có điều kiện kinh tế đủ mua căn hộ khác thì tách ra sau. Căn hộ đó tổng trị giá 1 tỷ 220 triệu đồng cả nội thất, thanh toán theo hình thức trả góp 4 đợt, có vay ngân hàng 400 triệu và được giải ngân vào đợt thứ 4.

Thời điểm mua, tôi vẫn ở nước ngoài, anh chị đứng tên, làm mọi thủ tục với chủ đầu tư và ngân hàng. Thỏa thuận ban đầu là cả hai bên đóng góp kinh phí theo từng đợt, trả lãi và gốc ngân hàng tổng là 472 triệu, mỗi bên chịu một nửa, trả trong vòng 7 năm từ tháng 10 năm 2015 đến hết tháng 9 năm 2022. Nếu mọi việc êm ả, thuận lợi thì tính đến hết tháng 9 năm 2022 mỗi bên đóng góp vào căn hộ tổng số tiền 610 triệu. Những đợt đóng đầu tiên tôi phải vay mượn tổng 100 triệu rồi gửi về để góp cùng anh chị. Tháng 10 năm 2016 tôi về nước và sinh sống tại căn hộ đó với anh chị (anh chị đã nhận nhà và ở đó từ đầu năm 2016). Mọi thứ đã không diễn ra như kế hoạch ban đầu, nhất là kể từ khi tôi lấy vợ năm 2017 và sang nước ngoài du học năm 2019.

Vì hoàn cảnh nên vợ làm ở quê và ở cùng với mẹ tôi, tôi làm Hà Nội và ở với gia đình anh chị, cuối tuần mới về quê với vợ con. Tôi và vợ cùng làm, nuôi con và lo trả nợ các khoản vay mượn lúc trước (100 triệu) cũng như đóng góp chi phí sinh hoạt cùng gia đình anh chị và trả phần lãi gốc ngân hàng của mình (hàng tháng 3 triệu). Vợ chồng tôi và anh chị đều thu nhập rất thấp, chỉ đủ chi phí sinh hoạt và đóng tiền lãi gốc ngân hàng hàng tháng, không có tiền tiết kiệm. Kể cả các khoản đóng góp những đợt trước khi được ngân hàng giải ngân cũng phần lớn là vay mượn anh chị em thân thiết và trả dần.

Năm 2018, anh chị lại sinh thêm cháu nên không gian sinh sống trở nên chật chội hơn. Công việc tôi lúc đó cũng có biến động, tôi thỏa thuận với anh chị là sẽ không ở căn hộ đó nữa, không đóng chi phí sinh hoạt mà chỉ tiếp tục đóng khoản lãi gốc ngân hàng hàng tháng (3 triệu). Ra ngoài được một thời gian, chúng tôi cũng họp bàn tách ra, tôi sẽ tìm mua căn hộ mới, anh chị sẽ hoàn trả những khoản tôi đã đóng. Tới khoảng giữa năm 2019, tôi tìm được căn hộ ưng ý, bàn với anh chị để chuẩn bị mua thì vừa lúc nhận được quyết định đi du học, kế hoạch mua căn hộ đó không thực hiện được.

Trước khi đi, tôi nói sẽ không tiếp tục đóng khoản lãi và gốc hàng tháng nữa, thống nhất số tiền tôi đã góp tới hết tháng 9 năm 2019 là 500 triệu. Sau này tôi về nước mà có kế hoạch mua căn hộ mới thì anh chị sẽ thu xếp hoàn trả. Tới tháng 2 năm 2020, vợ tôi ở Việt Nam nhắn sang là có cô bạn muốn nhượng căn hộ nhà ở xã hội phù hợp, giá 850 triệu đồng, phải đưa ngay 700 triệu cho bạn, muốn tôi trao đổi với anh chị để có tiền mua. Tôi nhắn hỏi anh chị thì thấy có 3 vấn đề:

Thủ tục pháp lý trong quá trình chuyển nhượng căn hộ sắp mua chưa được rõ ràng.

Vợ con tôi vẫn còn ở quê, vợ nghỉ làm về bên ngoại để chăm con chờ tôi bảo lãnh (tôi có gửi tiền chu cấp), có mua căn hộ đó cũng để không hoặc cho thuê. Theo quan điểm của vợ thì muốn mua để cho thuê, sau về cũng có chỗ ở, cơ hội mua được căn nhà giá đó là rất hiếm.

Do ảnh hưởng dịch Covid nên thu nhập anh chị không mấy tiến triển, nếu tôi mua thì anh chị phải vay lãi ngân hàng để trả tiền, trong khi anh chị vẫn phải gánh toàn bộ khoản lãi gốc ngân hàng cho khoản vay mua căn nhà hiện tại, 6 triệu mỗi tháng. Thời điểm đó, trong tay vợ chồng tôi cũng không có đồng tiền nào, phụ thuộc hoàn toàn vào kinh phí được anh chị hoàn trả và vay mượn thêm. Do đó, tôi đã nói với anh chị (sau khi thống nhất với vợ) là sẽ không mua căn hộ của cô bạn kia để tránh những áp lực tài chính cho anh chị. Đến tháng 12 năm 2020, vợ con tôi mới làm xong visa để sang đoàn tụ nhưng lại đành phải để hai con ở Việt Nam nhờ ông bà ngoại chăm sóc do lo ngại dịch và những khó khăn bên xứ người.

Gần đây, vợ chồng tôi lại mâu thuẫn khi vợ thường nhắc tới việc mua nhà chung với chị gái tôi trước đó. Vợ nói tiền để lâu sẽ mất giá, rồi bị lỡ cơ hội mua được căn vừa túi tiền. Tôi rất rối bời và thất vọng về những suy nghĩ đó của vợ. Tôi cho rằng vợ tính toán với anh chị em, người thân bên chồng, không hề suy nghĩ tới tình cảm của tôi với gia đình anh chị. Mong nhận được những ý kiến của mọi người, chân thành cảm ơn!

