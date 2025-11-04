Mâu thuẫn từ tiếng 'bốp chát' trên sân pickleball

MỹTiếng đập bóng đặc trưng của pickleball khiến người chơi phấn khích nhưng người sống quanh sân gọi là "thảm họa".

Thị trấn Braintree, Massachusetts, là một trong những "điểm nóng" của môn thể thao pickleball. Người dân mô tả "hai thế giới cách nhau chỉ một hàng rào sắt", bên trong là niềm vui, bên ngoài là sự bực bội kéo dài.

Với người chơi, âm thanh của pickleball là thành quả của một cú đánh bóng chuẩn, phát ra tiếng "bốp" to nhất. "Mỗi khi nghe tiếng đánh bóng, tôi thấy phấn khích", ông Leo Cuscianna, 80 tuổi, nói.

Carita Sum, 26 tuổi, cũng yêu âm thanh này, nhất là những cú đập bóng. Cô và bạn thân Fiona Lin gặp nhau trên sân, tập gym chung và buôn chuyện về pickleball mỗi ngày.

"Đây là nơi hạnh phúc của tôi", bà Janice Walsh, Chủ tịch hội người chơi pickleball Braintree, chia sẻ.

Người chơi pickleball ở California. Ảnh: Fox News

Nhưng những người sống quanh sân không cảm thấy vui. Từ bếp nhà mình, ông Michael Fairbairn chỉ cần mở cửa sổ là nghe thấy tiếng "bốp" đầy ám ảnh. "Đó là người em của tiếng súng", Rob Mastroianni, người sáng lập tổ chức Pickleball Noise Relief (Xoa dịu tiếng ồn của pickleball) nói.

"Nó rất thất thường. Tôi luôn trong tâm thế chờ đợi tiếng ồn, ngay cả khi họ không chơi", Fairbairn nói. Sự khó chịu khiến ông cáu kỉnh, khó tập trung. Ông còn gặp hiện tượng "tiếng bốp ma" (phantom pops), tức là vẫn nghe thấy âm thanh ngay cả khi sân vắng.

Cảm giác của Fairbairn là một phản ứng stress điển hình. Bác sĩ Michael Osborne, phó giáo sư Trường Y Harvard, liên kết tiếng ồn mãn tính với hàng loạt vấn đề sức khỏe như tiểu đường, bệnh hô hấp, suy giảm sức khỏe tâm thần và rút ngắn tuổi thọ.

Những người tiếp xúc tiếng ồn liên tục (như gần đường giao thông) xuất hiện hoạt động cao hơn ở hạch hạnh nhân (amygdala) – phần não bộ chuyên xử lý các mối đe dọa. Giống như tiếng cành cây gãy báo hiệu thú dữ thời nguyên thủy, tiếng ồn ngày nay vẫn kích hoạt amygdala, giải phóng cortisol - hormone gây stress. Nói cách khác, sự khó chịu của ông Fairbairn có cơ sở khoa học.

Nghiên cứu năm 2024 của các nhà khoa học thuộc Tennis Warehouse University (California, Mỹ) cho biết, một phát súng săn tạo ra âm thanh 140 dB (decibel), một buổi biểu diễn nhạc rock tạo ra 120 dB, một chiếc ôtô chạy tốc độ cao tạo ra 70 dB nhưng âm thanh từ một cú đánh pickleball là khoảng 90 dB. Trong y học, âm thanh từ 90 dB được xác định là "nguy hiểm, có thể gây tổn thương thính giác, căng thẳng thần kinh, ù tai". Giới hạn tiếp xúc của con người với âm thanh cường độ này chỉ khoảng một giờ.

Tiếng ồn từ sân pickleball đã trở thành nguyên nhân của nhiều vụ kiện.

Tháng 6/2022, tòa án Niagara-on-the-Lake, Ontario, Canada đã ra phán quyết chính quyền thị trấn và câu lạc bộ pickleball đã vi phạm quy định về tiếng ồn. Tất cả các sân pickleball ở đây bị đóng cửa hai năm.

Tháng 4/2024, hội đồng thành phố North Saanich, bang British Columbia, Canada bỏ phiếu đóng cửa vĩnh viễn các sân pickleball sau khi người dân đệ đơn khiếu nại.

Tại Los Gatos, bang California (Mỹ) mâu thuẫn vì tiếng ồn của sân pickleball khiến người dân địa phương đã đổ dầu lên bề mặt sân chơi. Để giải quyết, thị trấn đã phải chi 90.000 USD để lắp đặt hàng rào cách âm. Tại Laguna Beach, thành phố đã phải ban hành một quy định người chơi phải sử dụng "vợt giảm âm" (quiet paddles). Những người vi phạm sẽ bị phạt.

Một người dân sống đối diện với sân pickleball Braintree Pickleball Players nói khó chịu với tiếng ồn khi người chơi đập bóng. Ảnh: Washington Post

Bác sĩ Osborne có dữ liệu sơ bộ cho thấy thiền có thể giúp giảm hoạt động của amygdala, qua đó giảm phản ứng stress với tiếng ồn mãn tính. Dù chưa có nghiên cứu lớn về âm thanh pickleball, ông suy đoán nó "khó chịu hơn tiếng ồn giao thông".

Tuy nhiên, Fairbairn từ chối thiền. "Khó lắm. Tôi còn phải làm việc", ông nói. Thay vào đó, Fairbairn dắt chó đi dạo ở khu phố khác để tìm sự yên tĩnh.

Các nhà tư vấn âm thanh giải thích, tiếng "bốp" của pickleball phát ra từ cây vợt, khác với tennis (âm thanh từ quả bóng). Cây vợt "rung" như bảng âm piano. Thiết kế lại vỉ và bóng có thể giảm ồn, "nhưng người chơi có thể không thích cảm giác này".

Carl Schmits, giám đốc kỹ thuật của USA Pickleball, đồng tình: "Không thể thay đổi. Nó sẽ không còn cảm giác của môn này nữa".

Tại Braintree, chính quyền đã cắt giảm giờ chơi, xây sân mới trong rừng và lắp rào cản âm thanh trị giá 22.000 USD. "Tôi tin chúng ta sẽ tìm được điểm trung hòa", Thị trưởng Braintree Erin Joyce nói.

Tuy nhiên, rào cản âm thanh chỉ giảm vài decibel, chứ không thay đổi trải nghiệm. Tiến sĩ Jenni Radun, chuyên gia âm học ở Phần Lan, phát hiện âm thanh có "tính xung" (như pickleball) dù dưới 65 decibel vẫn gây mệt mỏi và tăng cortisol. Nói cách khác, những âm thanh khó chịu, ngay cả khi nhỏ, vẫn có thể gây phản ứng căng thẳng.

Minh Phương (Theo Washington Post)