Mâu thuẫn trong vụ cựu trưởng Công an Phú Quốc bị cáo buộc lừa đảo

An GiangÔng Lê Văn Mót phủ nhận vai trò lừa đảo, trong khi các bị hại khẳng định mọi giao dịch đều xuất phát từ ông, khiến dòng tiền gần 68 tỷ đồng còn nhiều "điểm mờ".

Ngày 22/4, trong phiên xét xử thứ hai, TAND tỉnh An Giang tiếp tục xét hỏi các bị hại, tập trung làm rõ hành vi của nguyên trưởng Công an Phú Quốc Lê Văn Mót và "em gái nuôi" Nguyễn Thị Hằng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng Hằng bị truy tố thêm tội Rửa tiền.

Ông Mót bị cáo buộc năm 2018-2023, dù biết các thửa đất là đất rừng, đất Nhà nước quản lý, không thể cấp giấy chứng nhận nhưng vẫn giới thiệu "em gái nuôi" ký hợp đồng "làm sổ đỏ", mua bán đất. Thực tế, cả hai không có khả năng thực hiện nhưng vẫn đưa thông tin sai sự thật nhằm chiếm đoạt gần 68 tỷ đồng.

Ông Lê Văn Mót tại phiên tòa. Ảnh: Trần Thanh

Bị hại nói 'mọi giao dịch đều từ ông Mót'

Khai trước tòa, bị hại Hồ cho biết toàn bộ giao dịch mua bán đất, nhận làm sổ đỏ đều xuất phát từ ông Mót. Việc ký hợp đồng với Hằng cũng do ông này chỉ định. Tin tưởng, ông thậm chí chuyển tiền mua đất mà không biết vị trí cụ thể, nghĩ đó là "đất của Trưởng công an Phú Quốc".

Ngoài ra, ông Hồ còn nhờ Mót kiểm tra tính pháp lý một thửa đất dự định mua tại Bãi Trường. Mót yêu cầu chuyển giấy tờ cho Hằng kiểm tra. Khi nhận được phản hồi "làm được sổ", Mót nhắn số tài khoản để ông Hồ chuyển 500 triệu đồng đặt cọc và dặn "còn lại chuyển cho Hằng". "Từ đó về sau tôi chuyển tiền cho Hằng rồi báo lại cho anh Mót qua tin nhắn. Anh nhắn lại - ok em", ông Hồ khai.

Tương tự, bị hại Thái cho biết khi nhờ Mót và Hằng làm sổ đỏ, cả hai từ chối do diện tích không đủ, nói chỉ nhận từ một ha trở lên. Vì vậy, ông Thái rủ thêm bạn bè có đất ở Phú Quốc để làm cùng. Sau nhiều lần chuyển tiền cho Hằng nhưng chỉ nhận được lời hứa hẹn, ông đã tố giác đến công an.

Nguyễn Thị Hằng và Lê Văn Mót tại phiên tòa. Ảnh: Trần Thanh

'Em gái nuôi' khai làm theo chỉ đạo, ông Mót phủ nhận

Trước đó, Hằng khai quen các bị hại thông qua ông Mót. Với bà Trần (bị chiếm đoạt gần 22 tỷ đồng), Hằng cho biết lần đầu gặp tại một khách sạn để ký hợp đồng làm sổ đỏ. Theo lời khai, dù không có mặt tại buổi ký kết, ông Mót vẫn chỉ đạo từ xa qua điện thoại, yêu cầu ký hợp đồng "đúng giá 380 triệu đồng mỗi 1.000 m2".

Cuối buổi giao dịch, Mót gọi Hằng hỏi mượn một tỷ đồng nhưng bà không có. Khi đó, bà Trần đứng gần, biết việc nên gọi trực tiếp cho ông. "Sau cuộc gọi, bà ấy xin số tài khoản của tôi, muốn thông qua tôi chuyển cho anh Mót 800 triệu đồng", Hằng khai.

Hằng cho biết tin tưởng Mót do có quan hệ tình cảm. Bà nhiều lần nhận tiền thay rồi chuyển lại theo yêu cầu. "Anh Mót thường cầm điện thoại của tôi, nhắn tin cho các bị hại, sau đó anh xóa hết tin nhắn", Hằng nói.

Trong khi đó, ông Mót bác bỏ cáo buộc cùng Hằng lừa đảo. Ông khai có giới thiệu khách hàng cho bà Hằng, chỉ người quen mua đất tại Phú Quốc, song không hưởng lợi.

Với các khoản chuyển vào tài khoản mang tên mình, ông giải thích do "anh em chơi thân có số tài khoản của nhau", bị hại tự chuyển để "tăng độ tin cậy" cho giao dịch với Hằng.

Theo HĐXX, lời khai của hai bị cáo có mâu thuẫn; vụ án còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ, trong đó có bản chất dòng tiền chiếm đoạt... nên quyết định trả hồ sơ cho VKS để điều tra bổ sung.

Ngọc Tài