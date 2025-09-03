Làm sao để mẹ bớt đau lòng khi ông ngoại thay đổi quá nhanh

Chỉ chưa đầy 49 ngày sau khi bà mất, ông ngoại đã có người mới, mẹ và các cậu dì rất đau lòng, con tình cờ biết được chuyện này.

Ông bà ngoại sống với nhau hơn 40 năm, có 7 người con gồm 6 gái và một trai. Các dì đã đi lấy chồng, chỉ còn cậu ở chung mảnh vườn với ông bà (mỗi người một căn nhà). Bà ngoại con, cả đời tần tảo buôn bán, dành dụm từng đồng để lo cho gia đình. Ông chỉ ở nhà, việc cơm nước dọn dẹp cũng là bà lo.

Khi bà mất cách đây 4 tháng, để lại khoảng 200 triệu đồng, đó hoàn toàn là tiền bà cực khổ làm lụng tích cóp. Điều khiến con và mọi người sốc nhất là chỉ chưa đầy 49 ngày sau khi bà mất, ông ngoại đã có người mới, người đó lại là gái làm tiền. Người phát hiện ra chuyện này là con dâu của ông, có cả clip ông nói chuyện tình cảm với người kia. Từ đó, mẹ con và các dì đau lòng khôn nguôi, ai cũng thương bà, xót xa thay cho cuộc đời bà.

Giờ đây, ông thường xuyên ra ngoài, khoảng một tuần đến 10 ngày lại đòi tiền cậu để mua "thuốc, sữa", mỗi lần là 3 triệu đồng. Mọi người đề xuất để con dâu mua thuốc sữa cho ông thì ông phản đối. Trong khi đó, số tiền ấy vốn là công sức của bà. Khi được khuyên nhủ, ông không nghe, còn quay sang chửi, cho rằng mọi người vu khống ông.

Ông vốn rất độc đoán, chưa bao giờ chịu nhìn lại bản thân. Mẹ con vì quá thương bà nên khóc suốt, giấu bố con và con, để giữ thể diện cho ông. Con vô tình biết được toàn bộ sự thật, nhìn mẹ đau lòng ngày này qua ngày khác mà con không chịu nổi. Con cũng hiểu ông ngoại sẽ không thay đổi, chỉ mong mẹ con bớt khổ tâm và có thể bình an hơn. Các cô chú ơi, con phải làm sao đây?

Quỳnh Hoa