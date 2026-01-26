Mẫu tên lửa 'xuyên thủng mọi lá chắn' Nga khiến Ukraine lo ngại

Tờ Defense Express của Ukraine hôm 22/1 cho biết quân đội Nga đã triển khai 24 xe chở đạn kiêm bệ phóng 9P701 của tổ hợp Iskander-M1, mỗi xe mang được tới 4 tên lửa hành trình, gấp đôi cơ số chiến đấu của hệ thống Iskander nguyên bản.

"Điều này cho phép Nga phóng tối đa 96 tên lửa 9M729 với tầm bắn 1.500 km trong một lần tập kích. Chúng có thể vươn tới mọi mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine nếu khai hỏa từ những trận địa thường thấy của tổ hợp Iskander. Đây là mối đe dọa lớn", tờ báo cho hay.

Trong ảnh là ống bảo quản kiêm bệ phóng của tên lửa 9M729 được Bộ Quốc phòng Nga trưng bày ở tỉnh Moskva hồi năm 2019.