Ukraine lo Nga sắp dùng 'tên lửa xuyên thủng mọi lá chắn'

Truyền thông Ukraine nhận định Nga đã triển khai loạt bệ phóng Iskander-M1, có thể dùng tên lửa hành trình Novator 9M729 trong các đòn tập kích sắp tới.

Tờ Defense Express của Ukraine hôm 22/1 cho biết quân đội Nga đã triển khai 24 xe chở đạn kiêm bệ phóng 9P701 của tổ hợp Iskander-M1, mỗi xe mang được tới 4 tên lửa hành trình, gấp đôi cơ số chiến đấu của hệ thống Iskander nguyên bản.

"Điều này cho phép Nga phóng tối đa 96 tên lửa 9M729 với tầm bắn 1.500 km trong một lần chiến đấu. Chúng có thể vươn tới mọi mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine nếu khai hỏa từ những trận địa thường thấy của tổ hợp Iskander. Đây là mối đe dọa lớn", tờ báo cho hay.

Quân nhân Nga nạp tên lửa hành trình Iskander-K lên bệ phóng trong diễn tập tại Kaliningrad tháng 10/2023. Ảnh: BQP Nga

Tên lửa hành trình Novator 9M729 dường như lần đầu được triển khai để tấn công mục tiêu Ukraine vào năm 2022. Tuy nhiên, Nga đình chỉ sử dụng loại vũ khí này sau số sự cố làm hư hại bệ phóng và chuyển chương trình phát triển sang giai đoạn tiếp theo.

Truyền thông Ukraine nhận định chưa có dấu hiệu cho thấy Nga sẽ sử dụng lượng lớn tên lửa 9M729 trong những trận tập kích sắp tới.

"9M729 khá hiếm, thống kê tính đến tháng 10/2025 cho thấy Nga chỉ dùng loại đạn này trong 23 cuộc tập kích. Tổng cục Tình báo Ukraine (GUR) tháng 11/2025 nhận định đối phương chỉ có tổng cộng khoảng 50 tên lửa 9M729. Các nguồn tin cho biết Bộ Quốc phòng Nga năm ngoái đã đặt mua thêm 95 quả đạn", Defense Express cho hay.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

Xe chở đạn kiêm bệ phóng 9P701 không phải khí tài mới xuất hiện, Bộ Quốc phòng Nga đã tiếp nhận những chiếc đầu tiên từ năm 2021. Theo kế hoạch, Nga dự kiến biên chế tổng cộng 60 xe bệ phóng 9P701, đủ để mỗi lữ đoàn Iskander được bổ sung một tiểu đoàn Iskander-M1.

Ống phóng chứa tên lửa 9M729 được Nga trưng bày tại thủ đô Moskva tháng 1/2019. Ảnh: Reuters

9M729 là sản phẩm của Cục Thiết kế Novator có trụ sở tại thành phố Yekaterinburg, Nga. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ước tính 9M729 có tầm bay tối đa 2.500 km, mang được đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường.

Hồi năm 2017, chỉ huy Bộ tư lệnh Chiến lược Mỹ khi đó là tướng John Hyten thừa nhận tên lửa 9M729 có thể đánh bại các lá chắn phòng thủ của Mỹ và đồng minh châu Âu, nhất là khi phóng với số lượng lớn.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Defense Express)