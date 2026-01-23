Ukraine có thể đã tốn hàng triệu USD để chặn 'tên lửa xác sống' của Nga

Nga dường như đã dùng RM-48U, vũ khí hết niên hạn hoán cải thành đạn huấn luyện, trong trận tập kích khiến Ukraine phóng lượng tên lửa gần 94 triệu USD.

Militarnyi, cổng thông tin điện tử thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, cho biết quân đội Nga đã lần đầu sử dụng tên lửa huấn luyện RM-48U để nhắm vào mục tiêu mặt đất trong cuộc tập kích quy mô lớn ngày 20/1. Ảnh chụp được công bố sau đó cho thấy dòng chữ "RM-48U" in trên một mảnh vỡ.

Giới chuyên gia Ukraine nhận định tên lửa RM-48U tập kích nước này được lắp các khối kim loại để tăng sát thương, có thể tấn công hiệu quả mục tiêu cố định và không được lưới phòng không bảo vệ, cũng như binh lực và phương tiện ở khu vực trống trải.

Mảnh vỡ có dòng chữ RM-48U mà Ukraine thu được sau vụ tập kích ngày 20/1. Ảnh: Colonel GSh

Bộ tư lệnh không quân Ukraine trước đó thông báo Nga rạng sáng 20/1 tấn công nước này bằng 373 vũ khí các loại, trong đó có 18 tên lửa Iskander-M và S-300 hoán cải để đánh đất. Phòng không Ukraine tuyên bố hạ được 14 tên lửa Iskander-M và S-300, cùng 328 loại vũ khí khác.

Một ngày sau, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng chỉ riêng lượng tên lửa phòng không để đối phó đòn tập kích của Nga đã có giá gần 94 triệu USD. Hình ảnh trích xuất từ camera an ninh tại tỉnh Kiev cho thấy các trận địa Patriot đã khai hỏa ít nhất 12 quả đạn để đối phó tên lửa Nga.

RM-48U là mục tiêu bay để huấn luyện các kíp phòng không Nga. Chúng còn có biệt danh là "tên lửa xác sống", do được chế tạo trên cơ sở đạn 5V55 và 48N6DM đã hết niên hạn của tổ hợp S-300/400. Trong quá trình chuyển đổi, đầu đạn được thay thế bằng thiết bị đo lường hoặc vật nặng đối trọng.

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) nhận định Nga hiện sở hữu hơn 400 đạn RM-48U. Trang tin quân sự Colonel GSh của Ukraine cảnh báo rằng tổ hợp S-300 và S-400 Nga được trang bị loại đạn có năng lực tương tự tên lửa đạn đạo "không phải là điều tốt".

Trang tin quân sự Nga Voenny Osvedomitel cho biết tên lửa RM-48U nhiều khả năng được dùng làm mồi nhử để buộc các tổ hợp phòng không Patriot Ukraine tiêu tốn đạn đắt tiền, hoặc mang đầu đạn nổ mạnh và đóng vai trò tương tự tên lửa đạn đạo chiến thuật.

Tổ hợp S-300 Nga khai hỏa trong đợt diễn tập tại tỉnh Astrakhan tháng 8/2017. Ảnh: Reuters

Quân đội Nga bắt đầu triển khai tổ hợp S-300 cho nhiệm vụ tấn công mục tiêu mặt đất ở Ukraine từ năm 2022, nhưng đến nay vẫn sử dụng các phiên bản tên lửa chiến đấu hoàn chỉnh, chưa từng dùng mục tiêu bay như RM-48U.

Giới chuyên gia phương Tây đánh giá tên lửa của hệ thống S-300 và S-400 rất khó đánh chặn vì tốc độ cao, đường bay tương tự tên lửa đạn đạo. Các loại đạn này cũng có giá rẻ hơn đáng kể so với tên lửa hành trình hoặc tên lửa đạn đạo chiến thuật, đồng thời Nga cũng duy trì kho dự trữ với số lượng rất lớn.

Truyền thông Nga cho biết dựa trên kinh nghiệm sử dụng đạn 5V55 đánh đất, ngành công nghiệp quân sự nước này đã phát triển tên lửa mới chuyên làm nhiệm vụ tập kích mục tiêu cố định của đối phương và phóng từ bệ 51P6 của tổ hợp S-400.

Mẫu tên lửa mới sẽ có tầm bắn xa và chính xác hơn đạn phòng không nguyên bản, cho phép các đơn vị S-400 sở hữu bệ phóng đa năng có thể tấn công mục tiêu trên không lẫn dưới mặt đất.

Nguyễn Tiến (Theo Militarnyi, AFP, AP)