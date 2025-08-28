Mẫu tên lửa 'màu hồng' của Ukraine có thể khiến Nga lo ngại

Tên lửa Flamingo do Ukraine tự sản xuất có tầm bắn tới 3.000 km, xa hơn các loại vũ khí phương Tây viện trợ và có thể đe dọa thủ đô Moskva của Nga.

Công ty khởi nghiệp Fire Point của Ukraine mới đây công bố mẫu tên lửa hành trình mới mang tên Flamingo (Hồng hạc), có tầm bắn 3.000 km và mang đầu đạn nặng 1.150 kg.

Tên gọi của quả đạn bắt nguồn từ phần đầu của tên lửa, nơi chứa đầu đạn, ban đầu được sơn màu hồng. Bà Iryna Terekh, CEO kiêm giám đốc kỹ thuật của Fire Point, cho hay đây là cách đề cao vai trò của nữ kỹ sư phụ trách khâu sản xuất tên lửa, lĩnh vực mà nam giới thường chiếm ưu thế. Danh tính của nữ kỹ sư này không được công bố.

"Những quả tên lửa đầu tiên đều có màu hồng và đã vượt qua mọi cuộc thử nghiệm với loại màu này. Tuy nhiên, chúng tôi đã phải đổi màu khác để đáp ứng yêu cầu về ngụy trang quân sự. Dù vậy, người phụ nữ phụ trách khâu sản xuất vẫn còn đó. Đây là dấu ấn của nữ giới trong tên lửa", bà Terekh nhấn mạnh nói.

Tên lửa Flamingo với phần đầu màu hồng trong bức ảnh công bố ngày 21/8. Ảnh: Fire Point

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần trước cho biết tên lửa Flamingo đã được thử nghiệm thành công và chuẩn bị được vào sản xuất hàng loạt, muộn nhất là vào tháng 2/2026.

"Đây là mẫu tên lửa thành công nhất của Ukraine. Chúng tôi sẽ sở hữu nhiều quả hơn vào tháng 12", ông Zelensky cho hay.

Giới quan sát và truyền thông Nga, Ukraine nhận định quả đạn có hình dáng rất giống tên lửa hành trình FP-5, được tập đoàn Milanion của Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) công bố tại triển lãm quốc phòng ở Abu Dhabi hồi tháng 2.

Tên lửa FP-5 có đầu đạn nặng một tấn, tầm bắn tối đa 3.000 km, khối lượng phóng 6 tấn, sải cánh 6 m, tốc độ tối đa 900 km/h, sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp định vị vệ tinh với khả năng kháng nhiễu. Ảnh phác thảo do UAE công bố cho thấy FP-5 cũng sử dụng xe bệ phóng như Flamingo.

Alexander Stepanov, chuyên gia quân sự tại Viện Luật pháp và An ninh Quốc gia Nga, cho rằng đây là bằng chứng cho thấy Ukraine đang "dán lại nhãn" công nghệ vũ khí nước ngoài để biến chúng thành sản phẩm nội địa.

Hãng thông tấn TASS của Nga cũng cho rằng thiết kế kỹ thuật của tên lửa FP-5 rất phù hợp với những đơn vị không đủ nguồn lực để thực hiện toàn bộ quy trình sản xuất. Họ chỉ cần nhập các bộ phận và mô-đun được chế tạo sẵn từ nước ngoài rồi lắp ráp lại thành vũ khí hoàn chỉnh.

Tuy nhiên, phía Ukraine bác nhận định trên. "Chúng tôi đã theo dõi phản ứng của người Nga trước các nhiệm vụ đầu tiên của quả đạn. Nhiệm vụ càng thành công thì Nga càng tìm cách bóp nghẹt mọi thông tin về nó", Terekh nói.

Fire Point trước đó cho biết tên lửa Flamingo đã được dùng để tấn công mục tiêu tại Nga và công bố video về vụ phóng, song không có hình ảnh về giai đoạn lao xuống mục tiêu.

Ukraine đăng video 'tập kích Nga' bằng tên lửa tầm bắn 3.000 km Hai vụ phóng tên lửa Flamingo trong các video công bố ngày 18/8. Video: Dzerkalo Tyzhnia

Bất kể nguồn gốc thế nào, loại vũ khí này vẫn sẽ đem lại nhiều lợi ích cho quân đội Ukraine. Fabian Hoffmann, chuyên gia về tên lửa tại Đại học Oslo ở Na Uy, cho biết dòng Flamingo có sức công phá vượt xa các mẫu máy bay không người lái (UAV) tầm xa của Ukraine.

UAV chỉ mang được lượng nhỏ thuốc nổ nên khó đánh sập hoàn toàn các mục tiêu như nhà máy lọc dầu, nhà máy điện, trung tâm hậu cần và sân bay quân sự bên trong lãnh thổ Nga.

Trong khi đó, các vũ khí lớn có thể gây ra tác động mạnh hơn nhiều. Hồi tháng 6, Ukraine sử dụng tên lửa R-360 Neptune mang đầu đạn nặng 150 kg để tập kích một cơ sở lọc dầu ở vùng Krasnodar của Nga, gây ra hỏa hoạn kéo dài ba ngày.

Với đầu đạn nặng hơn một tấn, kết hợp với vận tốc cao trong pha cuối, tên lửa Flamingo được cho là có thể xuyên sâu vào mục tiêu trước khi phát nổ, qua đó tăng đáng kể sức công phá. Bán kính sát thương của tên lửa cũng rộng hơn nhiều so với các mẫu tên lửa và UAV hiện có của Ukraine.

"Đây là biện pháp đảm bảo an ninh vững chắc nhất của Ukraine. Nếu họ có thể triển khai 3.000-5.000 tên lửa loại này và sẵn sàng phóng trong 24-48 giờ để phá hủy 25% nền kinh tế Nga, Moskva sẽ khó tiếp tục duy trì chiến dịch", Hoffman cho hay.

Fire Point cho biết đang sản xuất khoảng một tên lửa Flamingo một ngày và đặt mục tiêu tăng gấp 7 sản lượng vào tháng 10, đồng nghĩa xuất xưởng hơn 2.500 quả mỗi năm.

Hình ảnh tại nhà xưởng của hãng cho thấy tên lửa Flamingo dường như sử dụng động cơ turbine phản lực cánh quạt AI-25TL, loại do Liên Xô phát triển và được trang bị cho máy bay huấn luyện L-39 Albatros. Đây được coi là lựa chọn hợp lý, do công ty Motor Sich của Ukraine hiện vẫn sản xuất động cơ dòng AI-25, quân đội nước này cũng vận hành phi cơ L-39.

Quan trọng hơn, mẫu máy bay trên hiện được sử dụng phổ biến trên thế giới với hàng nghìn chiếc đã xuất xưởng, giúp Ukraine có thêm nguồn cung tiềm năng về động cơ và đẩy nhanh tốc độ sản xuất.

Ngay cả khi không đạt được mục tiêu trên mà chỉ sản xuất khoảng 360-600 tên lửa mỗi năm, Ukraine nhiều khả năng vẫn sẽ sở hữu lượng tên lửa hành trình hạng nặng đủ lớn để tạo ra tác động rõ rệt lên cục diện chiến sự, theo Hoffman.

Tên lửa Flamingo tại xưởng sản xuất của Fire Point hôm 18/8. Ảnh: AP

Với tầm bắn 3.000 km, tên lửa Flamingo được cho là có thể bao trùm toàn bộ phần lãnh thổ nằm ở lục địa châu Âu của Nga, nơi tập trung khoảng 80% dân số nước này. Nó có khả năng đe dọa mọi mục tiêu ở miền trung Nga, trong đó có thủ đô Moskva và thành phố lớn thứ hai St. Petersburg, thậm chí vươn tới một phần Siberia.

Tuy nhiên, Terekh khẳng định tên lửa Flamingo không được thiết kế để tấn công những đô thị mang tính biểu tượng như vậy. "Công ty được thành lập nhằm ứng phó chiến dịch của Nga, song chúng tôi không có ý định gây hấn mà chỉ muốn bảo vệ chủ quyền quốc gia", bà nói.

Hiện chưa rõ về công nghệ dẫn đường và khả năng tàng hình của Flamingo trước các hệ thống phòng không Nga.

Gustav Gressel, chuyên gia quân sự người Áo, cho rằng Flamingo sẽ không thể có được khả năng ẩn mình trước radar đối phương và năng lực cơ động như hệ thống Taurus của Đức, nhưng tầm bắn xa và đầu đạn lớn sẽ giúp nó phát huy hiệu quả cao hơn.

Tên lửa Flamingo được công bố trong bối cảnh Washington dường như đã áp đặt biện pháp để hạn chế các cuộc tập kích của Ukraine bằng tên lửa tầm xa do phương Tây viện trợ vào sâu trong đất Nga.

Tờ Wall Street Journal cuối tuần trước cho biết Lầu Năm Góc đã bí mật thiết lập quy trình phê duyệt mới nhằm quyết định Ukraine có được phép sử dụng vũ khí tầm xa do Mỹ sản xuất, hoặc do châu Âu cung cấp nhưng phụ thuộc vào tình báo và linh kiện từ Mỹ, hay không.

Quy trình này đã ngăn Ukraine khai hỏa tên lửa đạn đạo ATACMS vào lãnh thổ Nga kể từ cuối mùa xuân năm nay.

Tổng thống Zelensky ngày 24/8 tuyên bố Ukraine giờ đây đã có thể tập kích sâu vào lãnh thổ Nga mà không cần tham vấn trước với Mỹ, sau khi tự phát triển được Flamingo. "Chúng tôi đang sử dụng vũ khí tầm xa tự sản xuất ở trong nước và gần đây không thảo luận với Mỹ về vấn đề này", ông cho hay.

Tầm bắn của tên lửa Flamingo khi được khai hỏa ở miền trung Ukraine. Đồ họa: War Zone

Phạm Giang (Theo Euronews, Politico, WSJ)