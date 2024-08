Màu sắc của iPhone 16

iPhone 16 được cho là sẽ có 5 màu, trong đó màu vàng ở thế hệ hiện tại thay bằng màu trắng.

Sonny Dickson, chuyên gia từng cung cấp nhiều hình ảnh chính xác về các thế hệ iPhone, tiếp tục đăng ảnh chụp mô hình iPhone 16. Các mô hình này thường được công ty sản xuất ốp lưng và phụ kiện dựng lại dựa trên thông tin do Apple cung cấp nếu là đối tác, hoặc từ các nguồn rò rỉ, nhằm kịp tung ra thị trường phụ kiện ngay khi iPhone thế hệ mới trình làng.

Màu sắc mới của iPhone 16 và 16 Plus. Ảnh: Sonny Dickson

Trong ảnh, iPhone 16 và iPhone 16 Plus có 5 màu trắng, đen, xanh lam, xanh lục và hồng, khớp với thông tin của nhà phân tích Ming-Chi Kuo đưa ra trước đây. Máy sử dụng bảng màu đậm hơn hơn thế hệ trước, nhưng có thể có sự khác biệt với sản phẩm thực do bản mô hình dùng vật liệu rẻ tiền, khác với máy thật. Hiện iPhone 15 và iPhone 15 Plus có 5 màu là vàng, đen, xanh lam, xanh lục và hồng.

Bên cạnh màu sắc, hình ảnh mới một lần nữa xác thực về thiết kế cụm camera, trong đó hai ống kính được đặt dọc giống trên iPhone X, thay vì chéo như hiện nay. Một số nguồn tin cho biết Apple lựa chọn bố cục camera này để iPhone 16 hỗ trợ quay video không gian dành cho kính Vision Pro.

iPhone 16 và 16 Plus dự kiến giữ nguyên kích thước màn hình 6,1 và 6,7 inch nhưng độ sáng cao hơn và viền mỏng hơn. Máy cũng sẽ có thêm nút Action và chụp ảnh mới nằm ở cạnh phải. Hai model sẽ trang bị chip A18, RAM 8 GB.

Loạt iPhone 16 dự kiến được Apple công bố trong tháng 9. Trong đó, iPhone 16 Pro và 16 Pro Max có màn hình lớn hơn, trang bị chip A18 Pro, nâng cấp mạnh về camera, hỗ trợ kết nối Wi-Fi 7 và 5G Advance, đồng thời sử dụng hệ thống tản nhiệt với chất liệu graphene.

Huy Đức