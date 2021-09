Mẫu quần áo trẻ em bị chỉ trích kinh dị, thô tục

Trung QuốcMột số mẫu quần áo trẻ em của jnby by JNBY bị chỉ trích kinh dị, mang yếu tố phản cảm.

Theo Sina ngày 24/9, nhiều người tiêu dùng cho rằng nhà mốt cổ xúy bạo lực, tạo cảm giác rùng rợn khi in trên thiết kế các dòng chữ tiếng Anh có nghĩa: "Cầm lấy súng và bắn chúng thành trăm mảnh", "Cho ta sờ vào ngươi", "Chào mừng đến địa ngục" trên các mẫu áo cho trẻ em. Hãng còn có thiết kế in hình người đang chặt chân của mình, kèm dòng chữ: "Ta chỉ cần một cái chân". Vài mẫu còn bị cho in hình bộ phận sinh dục nữ, in hình thân dưới của nam lên váy nữ.

Thiết kế có dòng chữ "Chào mừng đến địa ngục" của jnby by JNBY. Ảnh: Sina

Một khách hàng cho biết cha mẹ chị không hiểu tiếng Anh, mua áo cho cháu mặc. Chị bị ám ảnh khi thấy con bốn tuổi mặc áo có câu chữ rùng rợn. Hàng nghìn người yêu cầu cơ quan chức năng điều tra, xử phạt thương hiệu.

Trên Weibo hôm 23/9, nhà mốt cho biết sau khi nhận phản ánh từ khách hàng, hãng điều tra nội bộ về sự việc, gỡ các sản phẩm liên quan. Người đã mua hàng có thể đổi hoặc trả sản phẩm. Đại diện thương hiệu nói dòng thời trang trẻ em của hãng mang phương châm thiết kế là "tự do tưởng tượng". Thương hiệu sẽ rút bài học, kiểm điểm và không tái phạm sai lầm.

jnby by JNBY là dòng quần áo trẻ em của thương hiệu JNBY, có trụ sở tại Hàng Châu. Từ năm 2004, công ty này mở rộng thị trường ra quốc tế, có cửa hàng tại Nhật Bản, Singapore, Nga, Mỹ, Hàn Quốc, Tây Ban Nha... Doanh thu nửa đầu năm của JNBY là 4,1 tỷ nhân dân tệ (634 triệu USD).

Như Anh (theo Sina)