Màu ôtô may mắn cho 12 con giáp

* Nội dung mang tính tham khảo từ Chevrolet Phillipines, không phải quy tắc, luật lệ mua bán xe, có thể không phù hợp với quan điểm của mỗi độc giả.
Đồ họa: Tạ Lư
Gửi câu hỏi, ý kiến, tình huống giao thông tại đây hoặc về xe@vnexpress.net
Trong văn hóa nhiều nước phương Đông, màu bạc trên ôtô có thể mang lại vận may cho người tuổi Ngọ, màu đỏ đem niềm vui đến người tuổi Hợi.
* Nội dung mang tính tham khảo từ Chevrolet Phillipines, không phải quy tắc, luật lệ mua bán xe, có thể không phù hợp với quan điểm của mỗi độc giả.
Đồ họa: Tạ Lư