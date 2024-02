Mẫu nhí Bảo Hà diễn cho nhà mốt Hàn Quốc

Hàn QuốcBảo Hà, 14 tuổi, sải bước tại Seoul Fashion Week với trang phục của nhà thiết kế Kwak Hyun Joo.

Ngày 4/2, Bảo Hà trình diễn bộ sưu tập của Kwak Hyun Joo, thuộc khuôn khổ sự kiện. Hình ảnh trên sàn runway của cô được tạp chí Dazed Korea đăng lại trên Instagram gây chú ý.

Mẫu nhí Bảo Hà diễn thời trang cho nhà mốt Hàn Quốc Màn catwalk của Bảo Hà tại show thời trang Hàn Quốc, diễn ra từ ngày 1 đến 5/2. Video: Seoul Fashion Week

Mẫu nhí được nhà thiết kế giao thể hiện blazer dáng lửng phối váy ngắn và crop top đi cùng chân váy xếp ly theo phong cách trẻ trung. Hai trang phục có màu sắc, phom dáng khác nhau, Bảo Hà chọn biến hóa cách catwalk phù hợp.

Hai trang phục của nhà thiết kế Hàn Quốc được Bảo Hà diễn tại sự kiện. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bảo Hà sang Hàn Quốc từ ngày 2/2, có buổi thử trang phục cùng nhà thiết kế Kwak Hyun Joo, trao đổi tinh thần trước khi chương trình diễn ra. Cô nói phải chú trọng giữ sức khỏe do có tuyết rơi, để không ảnh hưởng lịch trình.

Đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc - phụ trách đưa Bảo Hà tham gia show - cho biết Kwak Hyun Joo theo dõi mẫu nhí tại nhiều sự kiện, thích thần thái, cách catwalk nên mời cô trình diễn.

Bảo Hà chụp ảnh cùng nhà thiết kế Kwak Hyun Joo ở hậu trường. Chị gia nhập làng thời trang từ năm 2011, từng tham gia các tuần lễ thời trang tại New York, Paris, Milan. Ảnh: Bảo Hà cung cấp

Năm 2023, Bảo Hà từng có cơ hội đến với Seoul Fashion Week. Người mẫu nói: "Tôi vui khi có thêm trải nghiệm nhờ tham gia sàn diễn quốc tế, học hỏi nhiều điều, nhất là tinh thần chuyên nghiệp ở một trong những kinh đô thời trang lớn của châu Á".

Người mẫu tên đầy đủ Nguyễn Lâm Bảo Hà, sinh năm 2009 ở TP HCM, cao 1,68 m. Cô đoạt giải Mẫu nhí tài năng trong một cuộc thi thời trang tại Hà Nội năm 2019, sau đó tham gia Asian Kids Fashion Week 2020, Tuần Thời trang Quốc tế Việt Nam 2020, 2022, 2023.

Năm 2022, Bảo Hà diễn mở màn bộ sưu tập của Hoàng Hải tại sự kiện Open Milan Fashion Week, thắng cuộc thi Teen Model. Đầu năm 2023, cô được vinh danh Rising Star of the Year (Ngôi sao đang lên) tại giải thưởng do một tạp chí thời trang trong nước tổ chức. Từ hè 2023 đến đầu năm nay, Bảo Hà góp mặt tại hàng chục show diễn của các nhà mốt ở vai trò first face, vedette.

Tân Cao