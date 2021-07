Mẫu hộ chiếu mới gắn chip ở bìa sau

Những thay đổi trên nằm trong thông tư số 73 của Bộ Công an về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành. Theo đó, trang bìa của hộ chiếu in quốc hiệu, quốc huy, tên hộ chiếu. Hộ chiếu gắn chip được in thêm biểu tượng chip điện tử, gắn trong bìa sau.

Bìa hộ chiếu là loại vật liệu nhựa tổng hợp, có độ bền cao. Hộ chiếu giữ nguyên kích thước theo tiêu chuẩn là chiều ngang 88 mm, dài 125 mm và dày trong khoảng 0.75 mm. Hình ảnh tại các trang trong hộ chiếu là cảnh đẹp đất nước, di sản văn hóa Việt Nam kết hợp cùng họa tiết trống đồng.

Ngôn ngữ sử dụng trong hộ chiếu gồm tiếng Việt và tiếng Anh. Số trang trong cuốn hộ chiếu không kể trang bìa là 48 đối với hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu phổ thông có thời hạn 5 năm hoặc 10 năm; 12 trang đối với hộ chiếu phổ thông có thời hạn không quá 12 tháng.

Loại hộ chiếu phổ thông công dân đang sử dụng. Ảnh: Bá Đô

Thông tư mới quy định hộ chiếu ngoại giao có trang bìa màu nâu đỏ; hộ chiếu công vụ trang bìa màu xanh lá cây đậm; còn trang bìa của hộ chiếu phổ thông có màu xanh tím.