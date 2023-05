'Mẫu giò lụa có kết quả xét nghiệm âm tính botulinum'

TP HCMHai mẫu giò lụa được thu từ nhà bệnh nhân và cơ sở sản xuất ở TP Thủ Đức đều cho kết quả âm tính độc tố botulinum.

Thông tin được bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM, nói tối 25/5. Bà Lan cho biết thêm hiện chưa xác định được nguồn nào gây ngộ độc botulinum cho các bệnh nhân.

Theo vị chuyên gia, cách một ca ngộ độc botulinum diễn ra là không thể dự đoán trước được, vì bào tử của nó luôn xuất hiện trong môi trường, không chỉ gây bệnh qua đường ăn uống mà còn qua các vết thương.

Bà Lan nhận định các chùm ca ngộ độc botulinum không giống ngộ độc thực phẩm hàng loạt mà thuộc về riêng lẻ từng hộ gia đình. Như 6 ca ở TP Thủ Đức có những triệu chứng điển hình, xét nghiệm dương tính với botulinum, nhưng để kết luận nguyên nhân chính xác thì rất khó. Ví dụ, người sản xuất có thể đã chế biến kỹ nhưng vấn đề phát sinh trong quá trình bảo quản, quá hạn dùng hoặc sản phẩm bị chảy nhớt trong điều kiện kỵ khí, rơi xuống đất cát.

"Chúng ta không thể biết được, tất cả chỉ là dự đoán", bà Lan nói, thêm rằng các bệnh nhân có đặc điểm chung là ăn giò lụa nhưng chưa đủ cơ sở để khẳng định nguyên nhân từ giò lụa.

Đại diện Phòng Y tế TP Thủ Đức cho biết đang xem xét để quyết định mức xử phạt đối với cơ sở sản xuất giò lụa này. Nguyên nhân là cơ sở hoạt động gần hai tháng nhưng không có giấy phép cũng như bảng hiệu, giò được sản xuất thủ công.

Bác sĩ thăm khám cho một trong ba bệnh nhi ngộ độc botulinum. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Từ ngày 13/5 đến nay, lần lượt 5 người ở TP Thủ Đức ngộ độc botulinum do ăn giò lụa bán dạo và một người nghi do ăn mắm. Trong đó, ba em bé 10-14 tuổi được dùng thuốc giải độc, điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, hiện diễn tiến cải thiện, một em sắp xuất viện. Ba ca còn lại chỉ được điều trị hỗ trợ vì cả nước cạn thuốc giải độc BAT. Tuy nhiên, một bệnh nhân đã qua đời trước khi được truyền một trong 6 lọ thuốc giải độc mà WHO (Tổ chức Y tế Thế giới) tài trợ. Hai bệnh nhân ở Bệnh viện Chợ Rẫy cũng không kịp sử dụng thuốc do đã hết thời gian "vàng".

Botulinum là loại độc tố thần kinh cực mạnh, sinh ra bởi vi khuẩn yếm khí - loại vi khuẩn ưa môi trường kín như thức ăn đóng hộp, hoặc môi trường thực phẩm không đủ tiêu chuẩn kiềm chế vi khuẩn phát triển.

Triệu chứng nhiễm độc là đau bụng, đau cơ, mệt mỏi, nhìn mờ hay nhìn đôi, khô miệng, nói khó, nuốt khó, sụp mi mắt, yếu cơ toàn thân. Cuối cùng, bệnh nhân khó thở, không thở được do liệt các cơ hô hấp. Các dấu hiệu này xuất hiện chậm hay nhanh tùy thuộc vào lượng botulinum ăn phải.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên ăn chín uống sôi, chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng và an toàn. Thận trọng với thực phẩm đóng kín có mùi vị hoặc màu sắc thay đổi, đồ hộp bị phồng, hở.

Mỹ Ý