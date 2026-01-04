Mấu chốt quyết định cuộc chơi nghỉ dưỡng năm 2026

Nâng cấp và tái định vị chất lượng các dự án đang vận hành sẽ quyết định khả năng cạnh tranh của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam năm nay, theo chuyên gia.

Báo cáo đầu tư khách sạn, nghỉ dưỡng mới công bố của Savills cho thấy, hơn 68% nguồn cung khách sạn tại Việt Nam hiện do các chủ đầu tư tự vận hành. Trong đó, không ít chưa được đầu tư tương xứng cho trải nghiệm khách hàng, chuẩn hóa dịch vụ hay hệ thống phân phối. Nhiều khách sạn, resort sở hữu vị trí thuận lợi nhưng hiệu quả khai thác còn hạn chế, khiến chất lượng tài sản chưa phản ánh đúng tiềm năng và dần mất lợi thế trong bối cảnh nhu cầu thị trường thay đổi theo hướng ngày càng khắt khe.

Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam đang bước vào giai đoạn phân hóa rõ nét, khi động lực tăng trưởng không còn đến từ việc mở rộng nguồn cung mà phụ thuộc ngày càng lớn vào chất lượng tài sản và hiệu quả vận hành.

Ông Mauro Gasparotti, Giám đốc Cấp cao Savills Hotels khu vực Đông Nam Á, cho rằng cuộc cạnh tranh của thị trường nghỉ dưỡng đang dịch chuyển từ số lượng sang chất lượng. Khi quỹ đất hạn chế và rào cản pháp lý khiến nguồn cung mới tại các đô thị lớn như TP HCM và Hà Nội gần như chạm trần, các dự án hiện hữu có lợi thế lớn. Tuy nhiên, nếu không được nâng cấp sẽ khó duy trì sức hút trong bối cảnh yêu cầu về lưu trú gắt gao hơn. Ngược lại, những tài sản được cải tạo bài bản, nâng chuẩn vận hành và tái định vị đúng phân khúc có thể gia tăng đáng kể giá trị trong thời gian ngắn.

Một dự án nghỉ dưỡng tại TP HCM. Ảnh: Phan An

Thực tế, các điểm đến ven biển như Hạ Long, Nha Trang hay Mũi Né cho thấy nguồn cung phòng hiện tập trung chủ yếu ở phân khúc trung cấp, vốn đang phải cạnh tranh gay gắt về giá. Trong khi đó, dòng khách quốc tế từ châu Âu, Ấn Độ, Đông Bắc Á cùng tầng lớp trung lưu trong nước lại có xu hướng dịch chuyển lên các phân khúc cao hơn, đòi hỏi trải nghiệm đa dạng, dịch vụ chuyên nghiệp và tiện ích đồng bộ. Sự lệch pha giữa cung và cầu này khiến chất lượng tài sản trở thành yếu tố quyết định khả năng thu hút khách và hiệu quả khai thác.

Tại các đô thị lớn, vai trò của việc nâng cấp tài sản càng thể hiện rõ. Theo Savills, từ nay đến năm 2028, Hà Nội chỉ có khoảng 4.000 phòng khách sạn mới gia nhập thị trường, chủ yếu thuộc phân khúc "upscale" (cao cấp) và "luxury" (hạng sang). TP HCM thậm chí còn hạn chế hơn, với chưa đến 1.500 phòng đang trong quá trình phát triển. Khi dư địa mở rộng nguồn cung ngày càng thu hẹp, nâng cao chất lượng và hiệu quả vận hành các tài sản hiện hữu trở thành con đường gần như duy nhất để gia tăng giá trị đầu tư.

Ở chiều ngược lại, du lịch đang phục hồi mạnh mẽ và tạo lực đỡ quan trọng cho thị trường nghỉ dưỡng. Năm 2025, Việt Nam đón hơn 19,1 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 21% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy ngành du lịch không chỉ phục hồi mà còn bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Tuy nhiên, sự phục hồi này không diễn ra đồng đều, mà tập trung nhiều hơn vào các dự án có chất lượng cao, thương hiệu rõ ràng và trải nghiệm khác biệt.

Báo cáo từ CBRE Việt Nam cho biết, phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp và siêu cao cấp đang trở thành tâm điểm hút vốn trong năm 2025 và xu hướng này nhiều khả năng tiếp diễn trong giai đoạn 2026-2030. Sự trở lại của nhóm khách quốc tế có khả năng chi tiêu cao giúp các dự án được đầu tư bài bản về thiết kế và vận hành có lợi thế rõ rệt. Ngược lại, các sản phẩm trung cấp, thiếu lợi thế khác biệt đang chịu áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, buộc phải điều chỉnh chiến lược giá, tái định vị sản phẩm hoặc chuyển đổi mô hình khai thác để duy trì hiệu quả.

Theo các chuyên gia, nâng cấp chất lượng tài sản không chỉ dừng ở cải tạo cơ sở vật chất, mà là quá trình tái đầu tư toàn diện từ thiết kế, cảnh quan, chuẩn dịch vụ đến mô hình vận hành và hệ thống phân phối. Việc hợp tác với các thương hiệu quản lý khách sạn quốc tế được xem là một trong những giải pháp giúp các dự án nhanh chóng nâng chuẩn chất lượng, cải thiện công suất phòng và tối ưu dòng tiền.

Ông David Jackson, Tổng giám đốc Avison Young Việt Nam, cho rằng trong giai đoạn tới, chất lượng tài sản sẽ là yếu tố quyết định vị thế của bất động sản nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, hiệu quả đầu tư sẽ khó bền vững nếu việc nâng cấp tài sản không đi kèm với chiến lược tiếp thị điểm đến. Theo ông, cần tăng cường quảng bá tại các thị trường gửi khách, đẩy mạnh hợp tác công - tư trong xúc tiến du lịch và đa dạng hóa sản phẩm trải nghiệm nhằm kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Giới chuyên gia nhận định năm 2026 sẽ đánh dấu giai đoạn mà tối ưu hóa chất lượng tài sản trở thành xu hướng chủ đạo của thị trường nghỉ dưỡng Việt Nam. Trong bối cảnh đó, những chủ đầu tư chủ động nâng cấp, tái định vị và chuẩn hóa vận hành các dự án hiện hữu được kỳ vọng sẽ là lực lượng dẫn dắt chu kỳ tăng trưởng tiếp theo của thị trường.

Phương Uyên